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Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı Tarihi Taş Köprü üzerinde lazer gösterisi yapıldı

İHA

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı Tarihi Taş Köprü üzerinde lazer gösterisi yapıldı

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Tarihi Taş Köprü üzerinde yapılan lazer gösterisi yapıldı.
Adana Valiliği tarafından, Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamaları şehri birçok yerinde farklı etkinliklerle devam ediyor. Yapılan etkinlikler arasında, Seyhan ilçesinde bulunan Tarihi Taş Köprü’de lazer gösterisi yapıldı. Bölgedeki vatandaşlar lazer gösterisi izlerken o anları cep telefonlarına kaydetti.
Adana Valisi Süleyman Elban da lazer gösterisine katıldı. Vali Elban, gösteriyi izleyen vatandaşlarla sohbet etti.

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