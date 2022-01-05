Balotelli'nin testi pozitif çıktı

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ADANA, (DHA) SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Futbolcumuz Mario Balotelli´nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya´da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya´da evinde geçirecektir. Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz" denildi. DHA-Spor Türkiye-Adana ADANA, (DHA)

2022-01-05 00:33:46



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