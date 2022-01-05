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Adana'da "Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni" En çok istihdam sağlayan, ihracat yapan, en hızla büyüyen ve enf azla tescil işlemi yapan firmalara düzenlenen törenle ödül verildi

İHA

Adana'da "Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni" En çok istihdam sağlayan, ihracat yapan, en hızla büyüyen ve enf azla tescil işlemi yapan firmalara düzenlenen törenle ödül verildi

Adana'da, en çok istihdam sağlayan, ihracat yapan, en hızla büyüyen ve enf azla tescil işlemi yapan firmalara düzenlenen törenle ödül verildi.
Adana'nın 100. Yıl Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni” Hilton Oteli'nde yapıldı. Törene, TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra kent protokolü katıldı.
Törende, İSO ilk 1000 listesinde yer alan 24, TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde yer alan 13, TOBB Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 firması içinde 3, Adana’da en fazla istihdam sağlayan ilk 20 ve Adana Ticaret Borsası'nda en fazla tescil işlemi yapan ilk 10 firmaya ödülleri verildi.
Törenin açılış konuşmasını 4 oda adına Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç yaptı. Kıvanç, "Sanayide ilklerin öncüsü, Türkiye’nin adını dünyanın her köşesine taşıyan büyük sanayi gruplarının doğduğu şehir olan Adana, sanayileşme geleneğini ve sermaye birikimini yepyeni bir boyuta ulaştırmanın eşiğinde bulunuyor. Adana, tasarım üstünlüğüne sahip ve teknoloji yoğun sanayi ürünlerinde öne çıkmayı hedefliyor. Bu kapsamda modern üretim merkezlerinin hayata geçirilmesi için yürütülen planlamalar tamamlandı. Birçoğunda da çalışmalar başladı. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma töreni gerçekleştirildi" dedi.

"Adana, dev atılımlar yapan bir kent olacak"
Adana’da yaklaşık 20 yeni sanayi bölgesi ve küçük sanayi sitesi kurulması için Adana Valiliği koordinasyonunda kentin tüm paydaşları olarak seferber olduklarını ifade eden Kıvanç şunları kaydetti:
"Yakın gelecekte; Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Ceyhan Karma OSB, Kimya İhtisas OSB, Varlık Fonunun Kuracağı Rafineri Tesisi, Gıda İhtisas OSB, Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB, Su Ürünleri OSB, AOSB 4. Genişleme Alanı, Tekstilkent, Gıda Toptancıları Sitesi, Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi, Mobilyacılar, Keresteciler, Oto Tamirciler, Mermerciler, Geri Dönüşümcüler, Madeni Sanatkarlar, Matbaacılar ve Hurdacılar sitelerinin kurulmasıyla Adana, üretimle dönüşen ve kalkınma yolunda dev atılımlar yapan bir kent olacak."

"5 yıl sonra Adana'yı tanıyamayacaklar"
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "Beş yıl sonra Adana’mıza gelenler Adana’yı tanıyamayacaklar. Bunu samimiyetle ve inanarak söylüyorum. Adana, Marmara üretim havzasından sonra Türkiye’nin ikinci büyük üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Adana’mız, Akdeniz’in en büyük konteyner limanlarından biri olan Mersin’e yakınlığı, yeni yapılan bölgesel hava alanı ve tamamlanacak olan demiryolu hatları ile lojistik olarak bölgenin merkezi durumundadır. Bölgemiz demirçelik, kimya, plastik, metalmakina, tekstil, gıda ve tarım üretimi konularında önemli bir üretim merkezidir. Zengin sosyokültürel yapısı, uygun iklimi, çok iyi üniversiteleri, turistik altyapısı ile dışarıdan gelecek yatırımcı ve çalışanlar için bir çekim merkezidir" dedi.
TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek'de yaptığı konuşmada, ödül alan firmaları tebrik etti ve başarılar diledi. Çiçek, konuşmasında şunları söyledi:
"Ülkemiz daha önce nal çivisini bile yurt dışından alan bir ülke idi. Bu ülke o yokluklardan, o yoksulluktan bugünkü yüksek ekonomi seviyelerinde ise bu firmalarımızı tebrik etmek lazım. Bu salonda bulunan firmalarımızda dahil alın teri ile yaptıkları çalışmalar sonucu ülkemizi bu seviyeye getirdiler. Dolayısıyla bu ülkede sanayici olmak, üretmek ve Türkiye'yi bu seviyeye getirmek hakikaten ayrı bir kahramanlıktır."
Konuşmaların ardından Adana'da faaliyet gösteren değişik dallarda ödüle layık görülen firma yetkililerine plaketleri verildi. Ayrıca 4 oda başkanı tarafından katılımlarından dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na da hediye takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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