Abdioğulları, Adana’nın kurtuluşunu çifte gururla kutluyor Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş, Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni’nde, “En fazla istihdam sağlayan firma”, “İSO ilk 1000’de yer alan firma" ve “TİM Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması” kategorilerinde ödüle layık görüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdioğulları, Adana’nın kurtuluşunu çifte gururla kutluyor Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş, Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni’nde, “En fazla istihdam sağlayan firma”, “İSO ilk 1000’de yer alan firma" ve “TİM Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması” kategorilerinde ödüle layık görüldü

İHA

Abdioğulları, Adana’nın kurtuluşunu çifte gururla kutluyor Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş, Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni’nde, “En fazla istihdam sağlayan firma”, “İSO ilk 1000’de yer alan firma" ve “TİM Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması” kategorilerinde ödüle layık görüldü

Anadolu 500’de 40 basamak yükselirken, OSBÜK Araştırmasında da “5 dalda 5 yıldız” ödülünün sahibi olan Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş, Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunu çifte gururla kutluyor.
Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni’nde, Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş üç dalda ödül aldı.
“En fazla istihdam sağlayan firmalar” kategorisindeki ödül, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu tarafından Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi ve A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü’ye verildi.
“İSO ilk 1000’de yer alan firmalar” kategorisindeki ödül, TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek tarafından, firmanın yönetim kurulu üyesi Mehmet Sütcü’ye verildi.
“TİM Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması” kategorisinde ödül ise AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci tarafından Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve FİLPA Ambalaj ve Dış Tiaret A.Ş Genel Müdürü Salih Sütcü’ye verildi.
Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde, toplam 400.000 m2 alana kurulu 9 tesiste, Polipropilen ve Polietilen hammaddeleri ile Endüstriyel, Tarımsal, Teknik Tarım ve Teknik Tekstil alanında gerçekleştirdikleri ürünleriyle büyüyen Abdioğulları, Anadolu 500’deki zirve yolculuğunu bu yıl da sürdürdü.
Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 297’nci, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce yapılan ilk 1000 ihracatçı sıralamasında 290’ncı, Fortune 500 Türkiye 2020’de ise 351’nci sırada bulunan Abdioğulları, Anadolu'nun en büyük 500 şirketi sıralamasında geçen yıla göre 40 basamak birden sıçrama yaptı.
Merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik olarak Ekonomist Dergisi ve TEB iş birliğinde gerçekleştirilen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırması sonuçlarına göre, geçen yıl 125’nci sırada bulunan Abdioğulları, bu yıl 85’nci oldu.

5 dalda "yıldız firma"
Abdioğulları, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından 5 ana performans ve 5 yan performans kategorilerine göre yapılan OSBÜKOSB Yıldızları Araştırması'nda ise bünyesindeki Filpa A.Ş ile birlikte toplamda 5 dalda 5 yıldız ödülü aldı.
OSBÜK’ün OSB’lerde faaliyet gösteren firmaları ihracat, iç ticaret, istihdam, yatırım, ArGe gibi alanlarda performansları yönünden değerlendirilerek, ilk 500 firmayı belirlediği araştırmasında, “En Fazla İhracat Yapan İlk 100 Firma” arasında, 5 ana performans sıralamalarında 37’nci sırada yer aldı.
Abdioğulları, “En Fazla Yurtiçi Ciro Yapan İlk 100 Firma” arasında 19’ncu, “En Fazla İstihdam Yapan İlk 100 Firma” arasında 23’ncü, “En Fazla Kadın İstihdam Yapan İlk 100 Firma” arasında 62’nci, “En Fazla Marka Tescil Sahibi İlk 50 Firma” arasında ise 34’ncü oldu.
Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, elde edilen başarıda tüm çalışanlarının özverili çalışmalarının bulunduğunu belirterek, “Ülke ekonomisinin, inovasyona önem veren , katma değeri yüksek ürünlerle büyüyüp güçlendiğinin bilincinde olan Abdioğulları ailesi olarak; ihracat ağırlıklı ve istihdam sağlayan yeni yatırımlarımızla büyümeyi milli bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.
Salih Sütcü, 1963’ten bugünlere taşıdıkları deneyim, güven ve kaliteli üretimle yollarına devam edeceklerini, başarının bir varış noktası değil yolculuk olduğuna inanan bir felsefeye sahip olduklarını belirtti.
Aynı zamanda Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Salih Sütcü, “Sektöründe öncü konumunu kapasitesini arttırarak sürdüren, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir şirket olma yolunda kaynaklarını verimli kullanan, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz” dedi.
Salih Sütcü, büyük ve güçlü Türkiye için üretmenin, istihdam sağlamanın ve ihracatın önemine dikkati çekerek, “Adana’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında, çifte gurur yaşıyoruz. Bu vesileyle başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, canlarını siper eden şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geçioğlu’nun meclis başkanlığı 10 dakika sürdü
YEREL HABERLER Geçioğlu’nun meclis başkanlığı 10 dakika sürdü
Adana'da "Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni" En çok istihdam sağlayan, ihracat yapan, en hızla büyüyen ve enf azla tescil işlemi yapan firmalara düzenlenen törenle ödül verildi
YEREL HABERLER Adana'da "Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni" En çok ...
Balotelli'nin testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Balotelli'nin testi pozitif çıktı
Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı Tarihi Taş Köprü üzerinde lazer gösterisi yapıldı
YEREL HABERLER Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. ...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ara buluculuğa başvuru, ayda 100 bine ulaştı (2)
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ara buluculuğa başvuru, ...
"100. Yılında Adana Ekonomi Zirvesi" TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: "Enflasyonun düşük, faiz oranlarının makul ve döviz kurlarının istikrarlı olduğu bir yapıya, bir an önce ulaşmak zorundayız" "Milletimizin gücüne inanacak, ümidimizi canlı tutacağız. Karamsarlığa kapılmadan, yorulmadan, çalışmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER "100. Yılında Adana Ekonomi Zirvesi" TOBB Başkanı M. ...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ara buluculuğa başvuru, ayda 100 bine ulaştı
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ara buluculuğa başvuru, ...
Sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ve 2 oğlu öldü (2)
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ve 2 oğlu öldü ...
Eşi ve evlatlarını toprağa veren annenin gözyaşları sel oldu Adana’da karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden baba ve 2 evladının cenazeleri defnedildi
YEREL HABERLER Eşi ve evlatlarını toprağa veren annenin gözyaşları ...
Hisarcıklıoğlu: "Güçlünün değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz” TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Uyum Merkezi'nin açılışına katıldı
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: "Güçlünün değil, haklının güçlü ...
"Yalancının Resmi" Adana'da gala yapacak
YEREL HABERLER "Yalancının Resmi" Adana'da gala yapacak
Yüreğir'de 100. yıla özel Adana fotoğrafları sergisi
YEREL HABERLER Yüreğir'de 100. yıla özel Adana fotoğrafları sergisi
Adana İdman Yurdu Spor Kulübü'nde hedef 4'te 4
YEREL HABERLER Adana İdman Yurdu Spor Kulübü'nde hedef 4'te 4
'Ölü' diye aileye teslim edilen bebek, yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER 'Ölü' diye aileye teslim edilen bebek, yaşam savaşı ...
'Ölü' diye aileye teslim edilen bebek, yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER 'Ölü' diye aileye teslim edilen bebek, yaşam savaşı ...
"Kurtuluş Sokağı" koreografisi
YEREL HABERLER "Kurtuluş Sokağı" koreografisi
Polis memuru, sevgilisinden şiddet gören kadını kurtarmak isterken bıçaklanmış
YEREL HABERLER Polis memuru, sevgilisinden şiddet gören kadını ...
Ortaokul öğrencisi Musa, okula taş atan çocukları uyarınca bıçaklandı
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencisi Musa, okula taş atan çocukları ...
Yürekli’den 100. yıl etkinliklerine davet
YEREL HABERLER Yürekli’den 100. yıl etkinliklerine davet
Polis kadına şiddeti önlerken bıçaklandı Adana’da yılbaşı günü göğsünden bıçaklanan polis memurunun kadına şiddeti önlemek isterken yaralandığı ortaya çıktı Yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Polis kadına şiddeti önlerken bıçaklandı Adana’da ...
Sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ve 2 oğlu öldü
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ve 2 oğlu öldü
Baba ve iki çocuğu evde ölü bulundu Adana’da iki çocuk, babalarıyla birlikte evde anneleri tarafından ölü bulundu İlk incelemeye göre baba ve iki oğlunun karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü tahmin ediliyor
YEREL HABERLER Baba ve iki çocuğu evde ölü bulundu Adana’da iki ...
Adana'da kurtuluşun 100. yılı anısına karma sergi
YEREL HABERLER Adana'da kurtuluşun 100. yılı anısına karma sergi
Seyhan Belediye Meclisinde "ihanet" gerginliği AK Partili Meclis Üyesi Yalçın Limoncu’nun “ihanet”, “beceriksizlik ve çapsızlık” sözlerine CHP Grubu tepki gösterdi Yalçın Limoncu “ihanet” sözünün yanlış anlaşıldığını belirterek, bu sözün ”hizmet ihaneti” olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Seyhan Belediye Meclisinde "ihanet" gerginliği AK ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.