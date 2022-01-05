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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurtuluşun 100. yılında Örcün'de anlamlı etkinlik

İHA

Kurtuluşun 100. yılında Örcün'de anlamlı etkinlik

5 Ocak Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılına özel 100 ayrı etkinlik kapsamında Adana Valiliği öncülüğünde Çukurova Belediyesi tarafından Kurtuluş Savaşı’nda önemli yeri olan Örcün’de de program düzenlendi.
İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşuyla başlayan etkinlikte Sinan Tekelioğlu ve Kuvayi Milliye teşkilatının anısına yapılan anıta çelenk konuldu.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Çukurova İlçe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve muhtarların da katıldığı etkinlikte Türk Halk Müziği Yurttan Sesler Korosu konser verdi ve Çukurova Belediyesi halk oyunları gösterisini sergiledi. Başkan Soner Çetin de halk oyunları ekibine katılarak halay çekti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Çetin, etkinliklerin ardından Türk Halk Müziği Yurttan Sesler Korosuna plaketlerini verdi.
Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Valisi Süleyman Elban’a düzenlenen etkinlikler için teşekkür etti. 100. Yıl etkinlikleri kapsamında 100’den fazla etkinlik düzenlendiğini vurgulayan Başkan Çetin, “Aslında bütün belediyeler ve tüm kurumların desteğiyle 100 etkinlik planladık ancak bu etkinlikler 110’a kadar çıktı. O listeye baktığımda dedim ki; burada bir şey eksik. Milli mücadelenin merkez üstlerinden bir tanesi olan Örcün’de bir etkinlik yapılması lazım. Hemen bana hak verdiler ve bu etkinliğimizi de ilave etmiş olduk. Değerli Örcünlüler, Örcünlü olmakla ne kadar övünseniz azdır. Bu kahraman milletin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum” dedi.
Kuvayi Milliyeci bir dedenin torunu olmaktan duyduğu gururu ifade eden Çetin, “Kuvayi Milliye deyince tüylerimiz diken diken oluyor. Tarihi hiçbir zaman unutmayacaksınız. Bu vatan çok badireler atlattı, çok sıkıntılar çekti. Bizler yedi düvele meydan okumuş bir milletin torunlarıyız ve bununla da her zaman gurur duymalıyız. Kurtuluş Savaşı, dünyanın bütün mazlum milletlerine örnek bir savaş olmuştur ve hepsi bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün ne kadar büyük bir lider olduğunu kabul etmektedir. Türkiye değil bölge değil dünya tarafından kabul edilen dünyanın en büyük liderlerinden bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ne mutlu bize ki böyle bir Ata’mız var. Atamızın Kurtuluş Savaşı’ndan sonra gerçekleştirdiği devrimlerin, reformların yolundan ayrılmamamız gerekiyor. Adanamızın kurtuluşunun 100. yılı hepimize kutlu olsun” diye konuştu.
Tarih hocası İnan Sözeri ve Örcün Muhtarı Osman Akkuş, Örcün’de düzenlenen etkinlik için Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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