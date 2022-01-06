Adana'da iş yeri yandı; mahsur kalan genç kız, yaralı kurtarıldı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, hurda deposunda çıkan yangında mahsur kalan Dilan D. (20), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın söndürülürken, yaralanan Dilan D. hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Ahmet Sapmaz Caddesi'ndeki bir hurda deposunda çıktı. Kağıt ve tahta hurdalarının depolandığı iş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, iş yerinin kapısını kırıp, alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü. İçeride hareketsiz şekilde yatarken fark ettikleri genç bir kızı dışarıya çıkaran itfaiye erleri, durumu 112 Acil'e bildirerek ambulans talep etti. İsminin Dilan D. olduğu öğrenilen, yangından dolayı yaralanan ve dumandan etkilenen genç kız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Dilan D.'nin, sevgilisine ait iş yerinde kaldığı öne sürüldü. İş yerinde soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2022-01-06 00:17:34



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