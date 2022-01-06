FETÖ’nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana’da yakalandı Adana polisinin FETÖ’ye yönelik yaptığı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı Ö.F.S. isimli zanlının bir dönem FETÖ’nün KKTC askeri mahrem sorumluluğu yaptığı öğrenildi

Adana polisinin FETÖ’ye yönelik yaptığı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Ö.F.S. isimli zanlının bir dönem FETÖ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) askeri mahrem sorumluluğu yaptığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada bir dönem FETÖ’nün KKTC askeri mahrem sorumluluğunu yapmış Ö.F.S.’nin da aralarında olduğu 6 zanlı tespit edildi.

Polis bu zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin zanlıları ardışık arama sisteminden tespit ettiği öğrenildi. Zanlılar adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.