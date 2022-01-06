FETÖ´nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ-Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı´nın FETÖ/PDY´ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri´ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. TEM ekipleri, örgütü yöneticilerince sabit telefonla ardışık arandığı tespit edilen meslekten ihraç 5 asker ile örgütün bir dönem KKTC askeri mahrem imamlığını yapan Ö.F.S.´yi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi´nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ
2022-01-06 09:29:52
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