Gümrük kaçağı saatleri, yazıcıların içine gizlemiş

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada, yazıcıların içine gizlenen 157 gümrük kaçağı saat ele geçirildi. Sürücü Hayrullah T. (38), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak ürün getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kentin girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurduğu araçları aradı. Hafif ticari araçta arama yapan ekipler, yazıcıların içine gizlenen, farklı markalarda 157 gümrük kaçağı saat ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü Hayrullah T., ifadesinde, saatlerden haberinin olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayrullah T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-01-06 10:03:42



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