Gümrük kaçağı saatleri, yazıcıların içine gizlemiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümrük kaçağı saatleri, yazıcıların içine gizlemiş

DHA

Gümrük kaçağı saatleri, yazıcıların içine gizlemiş


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada, yazıcıların içine gizlenen 157 gümrük kaçağı saat ele geçirildi. Sürücü Hayrullah T. (38), gözaltına alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak ürün getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kentin girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurduğu araçları aradı. Hafif ticari araçta arama yapan ekipler, yazıcıların içine gizlenen, farklı markalarda 157 gümrük kaçağı saat ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü Hayrullah T., ifadesinde, saatlerden haberinin olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayrullah T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-01-06 10:03:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ´nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ´nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 ...
Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi
YEREL HABERLER Yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi
"Kaptanın Seyir Defteri" fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER "Kaptanın Seyir Defteri" fotoğraf sergisi açıldı
Murat Sancak'tan Fatih Terim'e: "Yaptıklarımla ben daha Adanalıyım" "Hiç kusura bakmasın Fatih Hoca'nın Adana'ya borcu var" "Bu sene şampiyonluk iddiamız yok ama önümüzdeki senelerde olacak" "Yunus Yunus olduysa Vargas Vargas olduysa Balotelli sayesinde olmuştur" "İyi Fenerbahçeliydim. Artık hakkın rahmetine kavuşana kadar Adana Demirspor'dayım"
YEREL HABERLER Murat Sancak'tan Fatih Terim'e: "Yaptıklarımla ben ...
FETÖ’nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana’da yakalandı Adana polisinin FETÖ’ye yönelik yaptığı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı Ö.F.S. isimli zanlının bir dönem FETÖ’nün KKTC askeri mahrem sorumluluğu yaptığı öğrenildi
YEREL HABERLER FETÖ’nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana’da ...
Kaymakam çocuklarla maç yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam çocuklarla maç yaptı
Adana'da iş yeri yandı; mahsur kalan genç kız, yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER Adana'da iş yeri yandı; mahsur kalan genç kız, yaralı ...
Dini nikahlı kocasının iş yerini ateşe veren kadın dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Dini nikahlı kocasının iş yerini ateşe veren kadın ...
Adana'da iş yeri yandı; mahsur kalan genç kız, yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER Adana'da iş yeri yandı; mahsur kalan genç kız, yaralı ...
Adana'da iş yeri yandı; mahsur kalan genç kız, yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER Adana'da iş yeri yandı; mahsur kalan genç kız, yaralı ...
Emekli çift cinayetinde yeğeniyle yargılanan amca 'dedikodu nedeniyle öldürdüm' dedi
YEREL HABERLER Emekli çift cinayetinde yeğeniyle yargılanan amca ...
Adana´da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)
YEREL HABERLER Adana´da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban ...
Mevlide gittiği evin tavanından başına beton parçası düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Mevlide gittiği evin tavanından başına beton parçası ...
Mucize bebek yaşarsa ismi 'Savaş' olacak (2)
YEREL HABERLER Mucize bebek yaşarsa ismi 'Savaş' olacak (2)
Adana Taşköprü, Sidney'i aratmadı
YEREL HABERLER Adana Taşköprü, Sidney'i aratmadı
Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını ...
Adana’da 100. yıl coşkusu Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı 3 bin 628 metrelik bayrak kentte dolaştırıldı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı askerler iki helikopterle "Üzüm salkımı" gösterisi sergiledi
YEREL HABERLER Adana’da 100. yıl coşkusu Adana’nın düşman işgalinden ...
Adana´da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi
YEREL HABERLER Adana´da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban ...
Adana polisi kuş uçurtmadı
YEREL HABERLER Adana polisi kuş uçurtmadı
Silikon kalıplar ile kulak bozuklukları haftalar içinde düzeltiliyor İlk 4 hafta kritik dönem
YEREL HABERLER Silikon kalıplar ile kulak bozuklukları haftalar ...
Vali Elban Büyükşehir Belediye Meclisinde Adana Valisi Süleyman Elban: "Her ilçemiz kahramanlık örneği göstererek büyük Adana destanını yazmıştır"
YEREL HABERLER Vali Elban Büyükşehir Belediye Meclisinde Adana ...
Yüreğir Belediyesinden engelli memur adaylarına kurs
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesinden engelli memur adaylarına kurs
Mucize bebek yaşarsa ismi 'Savaş' olacak
YEREL HABERLER Mucize bebek yaşarsa ismi 'Savaş' olacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.