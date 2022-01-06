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“Bir Kitap Bir Bilet” ve Adanalı duyarlılığı Adanalılar "Kıvılcımdan Aleve" adlı oyunda duygu seli yaşadı

İHA

“Bir Kitap Bir Bilet” ve Adanalı duyarlılığı Adanalılar "Kıvılcımdan Aleve" adlı oyunda duygu seli yaşadı

Adanalılar, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında, ünlü yazar Ertuğrul Sertbaş’ın, duygu seli yaşatan, “Kıvılcımdan Aleve” adlı tek kişilik gösterisini, sadece bir kitap bağışlayarak izleme fırsatı buldular.
Bilet satışı olmayan gösteri için sadece okunmuş bir kitap bağışı karşılığında bilet temin eden Adanalılar, tek kişilik gösterinin düzenlediği alışveriş merkezinin salonuna akın ettiler.
Evlerinde atıl duran okunmuş kitapların yanı sıra satın aldıkları yeni kitapları da bilet karşılığında bağışladıkları gözlenen Adanalılar, hem Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun hem de genç nesillerin kitap okuma alışkanlığına katkıda bulunmanın gururunu yaşadılar.
Etkinliğin sponsoru olan Özel Akdeniz Okulları Genel Müdürü Aycan Aktürk, oyun öncesinde yaptığı açıklamada, Ertuğrul Sertbaş’ın gösterisini başka bir etkinlikte izlediklerini, çok etkilendiklerini ve bu duyguyu herkesin yaşamasını istediklerini belirtti.
Kitap okumanın öncelikle düşünceyi besleyen en önemli unsurlar içerisinde yer aldığını, dünyaya bakış açısını hatta yaşam felsefesini bile değiştirdiğini anlatan Aktürk, “Okuyan bir nesil istiyoruz. Bu nedenle bir kitap okununca evlerin, işyerlerinin bir köşesinde atıl kalmasına izin vermemeliyiz. Bu etkinliğimizle hem kurtuluş coşkusunu yaşamak istedik hem de çocuklarımızın okuma alışkanlıklarına katkı sunmak istedik” dedi.

Hedef 5 bin kitap
Gösteri bileti karşılığında toplanan kitapları, buna ihtiyacı olan ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle ulaşamayan genç nesillere ulaştıracaklarını belirten Aktürk, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Kütüphanesiz okul kalmasın” projesine destek vereceklerini bildirdi.
Aktürk, etkinlikte 5000 kitap hedefi ile yola çıktıklarını ancak, bu sayınının aşıldığını tahmin ettiklerini belirterek, “Birçok duyarlı Adanalı hemşerimiz etkinliğimize destek verdiler. Hatta genç yazarlarımıza destek için satın aldıkları yeni kitapları getirenler de oldu. İşte Adanalı duyarlılığı budur. Tebrik ediyorum” dedi.
Aktürk, öncelikle toplanan kitapları ayrıştıracaklarını, çocuklar için uygun olmayanları ise İnce Memed Kütüphanesine bağışlamayı planladıklarını kaydetti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili az bilinen ve yaşanmış olayların anlatıldığı, kimi hüzünlü, kimi eğlenceli, kimi insanın yüreğini bu vatanın bir evladı olmaktan dolayı gurur ve heyecanla dolduran olaylardan oluşan gösteri sırasında bazı izleyicilerin gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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