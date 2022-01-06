Karabağ kahramanları Çukurova’da

Ermenistan işgali altındaki Karabağ’ın kurtarılmasında büyük kahramanlıklar gösteren Azeri gaziler Adana’nın kurtuluş gününde Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyaret etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleriyle birlikte gerçekleşen ziyarette “İki devlet tek millet” vurgusu yapıldı.

Adana’nın kurtuluşunun 100’üncü yılında Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve dernek üyeleri, Azerbaycan Gaziler Federasyonu üyeleriyle birlikte Başkan Soner Çetin’i ziyaret etti. Yaklaşık 30 yıllık Ermenistan işgalinden Karabağ’ı gösterdikleri kahramanlıklarla kurtaran Azeri gazilerin üyesi bulunduğu Azerbaycan Gaziler Federasyonu Başkanı Hasanlı Emin Aliyaroğlu, Adana’da olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Azeri askerlerin kahramanlıklarıyla Karabağ’da zafer kazandığını belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Karabağ’daki zafer göğsümüzü kabarttı. Karabağ işgalden kurtuldu ve hak yerini buldu. Biz Azerbaycan’ın öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Çukurova belki de 3 bayrağın olduğu tek belediye. Binamızda Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri bayrakları asılı. Birbirimize çok derin kardeşlik bağlarıyla bağlıyız. Bunu daha da pekiştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla ilgili çeşitli anıları anlatan Hasanlı Emin Aliyaroğlu, bu zaferde Türkiye’nin desteğinin önemli olduğu vurguladı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da, kardeş ülke Azerbaycan gazileriyle ilişkilerin her zaman sürdüğünü bunu geliştirerek devam ettireceklerini ifade etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ziyarette Türk ve Azeri gazilere içinde Türk Bayrağı ve Nutuk olan çeşitli hediyeler verdi.

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