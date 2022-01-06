Yüreğir'de ibadethaneler temizleniyor

Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sosyal belediyecilik kapsamında ilçe sakinlerinin ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla cami, cemevi, türbe ve ziyaret gibi ibadethanelerde temizlik ve hijyen çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi, ilçede bulunan yaklaşık 250 ibadethanede rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Cami, cemevi, türbe, mescit ve ziyaretlerde titiz bir çalışma yapan ibadethane temizlik ekipleri halıları özenle süpürüyor, kapsamlı dip köşe bucak temizlik yapıyor.

Temizlik çalışması ibadethanelerin bahçelerinde de gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalarla vatandaşlar daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda ibadet etme imkanı buluyor.

Caddeler, park ve sokakların yanı sıra cami, cemevi ve ibadethanelerin de sağlık kurallarına uygun olarak temizlenmesine özen gösterdiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “İbadethanelerimiz halkımızın ortak değeri, kutsal mekanlarıdır. Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Yılın 12 ayı sürdürdüğümüz ibadethane temizliği çalışmaları sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sağlıklı bir ortamda ibadetlerini ifa edebiliyorlar” şeklinde konuştu.

Cami, cemevi, türbe, ziyaret yerleri ve kutsal mekânları düzenli olarak temizleyen Yüreğir Belediyesi, verdiği hizmet ile halkın da takdirini topluyor.

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