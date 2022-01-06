Bilgili Kozan’da kütüphane ve robotik kodlama sınıfı açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammed Berat Büyükce isimli öğrenci adına Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulunda oluşturulan Z kütüphane ve geçirdiği hastalık sonucu hayatını kaybeden inşaat mühendisliği bölümü öğrencisi Furkan Tutar adına yaptırılan robotik kodlama sınıfının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan’da kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammed Berat Büyükçe için anlamlı bir açılış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'de Muhammed Berat Büyükce’nin adının okulunda yaşayacağını belirterek ailesine sabır diledi.

Kütüphane açılışının ardından öğrencilerin isteği üzerine bilişim sınıfına konuk olan Bilgili, okul bilgisayarlarının yenilenmesi talebine olumlu yanıt verdi.

Kütüphane açılışının ardından Kozan İnkılap ilkokulundaki robotik kodlama sınıfı açılışına katılan Bakan Yardımcısı Bilgili ve beraberindekiler Furkan Tutar adına hazırlanan robotik kodlama sınıfının açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.