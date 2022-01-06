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Eğitim-Bir-Sen üyeleriyle ilgili iki davayı daha kazandı Sezer: Ücretsiz hukuk desteğimizle üyelerimizin yanındayız"

İHA

Eğitim-Bir-Sen üyeleriyle ilgili iki davayı daha kazandı Sezer: Ücretsiz hukuk desteğimizle üyelerimizin yanındayız"

EğitimBirSen Adana Şubesi sendika üyelerinin haklarını korumak adına açtığı 2 davayı daha kazandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şube Başkanı Mehmet Sezer; "Adalet, Türkiye’de emsal olacak iki karara imza attı. Haklarını koruma noktasında her an üyelerimizin yanındayız" dedi.
MemurSen Konfederasyonu’na bağlı EğitimBirSen Adana Şubesi’nin üyelerine yönelik ücretsiz olarak sunduğu hukuk desteği sayesinde iki kamu görevlisi daha haklarına kavuştu.
EğitimBirSen ve MemurSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer konuyla ilgili açıklama yaptı.
İlk davanın Türkiye’deki benzer tüm davalara emsal teşkil edeceğinin altını çizen Başkan Sezer, "Müvekkilimiz OHAL döneminde KHK ile ihraç edilmiş daha sonra suçsuzluğu ispatlanarak kamu görevine iade edilmişti. Bu süre zarfında mahrum kaldığı maaş, eğitim dönemine hazırlık gibi haklarını aldı ancak ek ders hakkından mahrum bırakıldı. Biz de konuyu mahkemeye taşıdık. Yerel mahkeme müvekkilimiz aleyhine karar verince konuyu üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi’ne taşıdık. Burada verilen kararda müvekkilimizin haksız bir şekilde görevinden uzaklaştırıldığı için çalışamadığı, çalışmış olsa ek derslerini alabileceği vurgulanarak görev yapamadığı süre boyunca ek ders ücretleri hesaplanarak tarafına ödenmesine karar verildi" dedi.
Bir diğer davada da önceki yıllarda Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri sayılarak bölüm mezunlarına ek bir derece verildiğini ifade eden Başkan Mehmet Sezer, "YÖK bu kararı daha sonra kaldırdı. Karar sonrasında Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi mezunu olan müvekkilimizin ek derece ilerlemesi Seyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. Biz de bunun üzerine mahkemeye başvurduk. Mahkeme müvekkilimizin iptal kararından önce adı geçen okuldan mezun olduğunu ve memuriyete başladığını ayrıca kamu görevi yapanların kazanılmış haklarının geriye dönük alınamayacağını belirterek haklı olduğumuzu onayladı. Müvekkilimiz bu kararla birlikte bu süreçte mahrum kaldığı parasal ve özlük haklarını alacak. Hayırlı olsun" dedi.
Hukuk ve Mevzuat Komisyonu’nun sendika üyelerinin yasal haklarıyla ilgili yeni çıkan hükümleri takip edip kazanılmış haklarını korumak ve hukuksuz bir şekilde ellerinden alınan hakları yeniden kazanmak için düzenli olarak toplantılar yaptığını da ifade eden Başkan Sezer, "2021 yılı içerisinde açtığımız 50’den fazla davayı kazandık. Üyelerimizin haklarını koruma hususunda kararlıyız. Bu noktada başta komisyon üyelerimiz olmak üzere avukatlarımıza ve bizlere güvenen üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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