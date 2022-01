Yeni yılda hedeflerinize 8 adımda ulaşın Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek: "Bu hedefleri belirlerken kendimizi tanımamız ve gerçekçi olmamız gerekiyor"

Medline Adana Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, büyük hedeflere küçük adımlar atılarak ulaşıldığını belirterek, yeni yıl hedefleri koyarken dikkate alınması gerekenleri anlattı.

Fulda Karaçiçek, yaptığı açıklamada, kimi zaman neşeyle, güzelliklerle kimi zaman da hüzün ve zorluklarla geçen bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade ederek, "Şimdi yeni yıl için kendimize dair yeni hedefler belirleme vakti. Ancak bu hedefleri belirlerken kendimizi tanımamız ve gerçekçi olmamız gerekiyor. Yoksa yıl sonunda hayal kırıklıkları yaşamak işten bile değil. Çoğumuz hayatta kendimiz için hedefler koyarız. İş değiştirmek, sigarayı bırakmak, spora başlamak, daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek gibi. Fakat alınan bu kararlar genellikle pek uzun ömürlü olmazlar ve sonuç alınamadan yarıda bırakılır. Şu anda ise uzun bir yılın daha başındayız ve eğer henüz kendinize yeni yıl hedefleri oluşturmadıysanız şimdi tam sırası” dedi.

Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, yeni yıl hedeflerini koyarken şu önerilerde bulundu:

"Zaman içinde olabilecek değişimleri sağlayan kişiler bizleriz. Önemli olanda bu hedeflere ulaşmak için hangi adımları atmamız gerektiğidir. Biz buna ‘hedef belirleme’ diyoruz. Ancak hedef belirlerken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Birey, kendisine neyin iyi geleceğini belirlediği taktirde o duyguya ulaşmak için çalışmalara da kolaylıkla başlayacaktır.



Hedefleriniz gerçekçi olsun

Sadece ulaşabileceğiniz hedeflerde karar kılın. Bunun için de yol haritanızda sıkça karşınıza çıkacak ekonomik durumunuzu, zamanınızı ve ailenizi de göz önünde bulundurduğunuzdan iyice emin olun. Aksi takdirde hedefleriniz bir sonraki yıla ertelenen hayaller olmaktan öteye geçmeyecektir.



Hedeflerinizi küçük adımlara bölün

Belirlediğiniz bir hedefi bir anda gerçekleştirmeye çalışmanız sizin için çok yorucu veya zor olabilir. Bu nedenle hedeflerinizi netleştirdikten sonra onu gerçekleştirmek için ara hedefler belirleyin. Sonra da bu yolda düzenli adımlar atarak ana hedefinize ulaşmaya çalışın.



Net olun

Yeni yıldan beklentileriniz için kendinize karşı net cümleler kurun. Örneğin; 'Bu sene daha çok egzersiz yapacağım' demek yerine, 'Yeni yılda haftada 3 gün spor salonuna gideceğim' deyin. Ya da 'Bu yıl kesinlikle para biriktireceğim' demek yerine, bütçenize göre bir miktar belirleyerek yeni yılda o miktarı her ay banka hesabınıza yatırın.



Zaman çizelgesi oluşturun

Bir zaman çizelgesi oluşturun. Hedeflerinizi ve bunları ne kadar zaman içinde hayata geçireceğinize dair yazılı bir plan hazırlayın. Zamanla gerçekleştirdiğiniz her hedefin üzerini çizin. Böylece neleri hayata geçirebildiğinizi görmenin mutluluğunu yaşayarak diğer hedefleriniz için motive olun.



İş birliği yapın

Hedefleriniz ve onları gerçekleştirme konusunda çevreniz ve ailenizden yardım istemekten çekinmeyin. Kendi başınıza baş edemediğiniz bir durumu ortadan kaldırma ile ilgili hedefler konusundaysa işin uzmanından yardım alın. Örneğin fazla kilolarınızdan kurtulmak için bir diyetisyene başvurun.



Kendinizi ödüllendirin

Hiçbir başarı şans eseri meydana gelmez; mutlak surette çaba ve azim gerektirir. Siz de başarılarınızın farkına vararak bunlarla gurur duyun ve ulaştığınız her hedef için mütevazi de olsa kendinizi mutlaka ödüllendirin.



İnancınızı kaybetmeyin

Yıl içerisinde hedeflerinize giden yolda kimi aksamaların ve başarısızlıkların olabileceğini unutmayın. Bu gibi durumlarda inancınızı ve cesaretinizi kaybetmeyin. Yeter ki gerçekçi hedeflere ulaşabilmede çaba göstermekten vazgeçmeyin ve en sonunda çabanızın karşılığını göreceğinizi aklınızdan çıkartmayın."

