Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde yapılan şafak operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Yapıla aramalarda 101.12 gram esrar maddesi, 7,38 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 1.27 gram metamfetamin maddesi, 8 adet 300 mg uyuşturucu nitelikli hap ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 2050 TL para ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.