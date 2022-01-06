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Şehit polislerin mezarlarını tahrip eden sanık için DEAŞ üyeliğinden ceza talebi

DHA

Şehit polislerin mezarlarını tahrip eden sanık için DEAŞ üyeliğinden ceza talebi


Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un (25) mezarlarının da aralarında bulunduğu 79 mezar taşını tahrip ettiği iddiasıyla tutuklu Mustafa Demir'in yanı sıra aralarında DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu Hüseyin Özden ile yeğeni İmam Özden'in de bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Savcı, İmam Özden'in DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan cezalandırılmasını istedi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı´ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı´na F-16´larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç´un Adana´nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi´ndeki şehitlikte bulunan mezarlarına 21 Şubat 2021'de zarar verildi. Vatandaşların ihbarı üzerine Terörle Mücadele (TEM), Güvenlik ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede şehitlikteki Türk bayraklarının sökülüp, atıldığı ve ikiz şehitlerin mezar taşları da dahil, 79 mezar taşının kırıldığı belirlendi. Olayın ardından belediye ekipleri, mezar taşlarını onararak, yerine koydu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucu, saldırganların DEAŞ´ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden´in oğlu Hüseyin Özden ile yeğeni İmam Özden´in de aralarında bulunduğu A.B.D., T.A., Mustafa Demir olduğu belirlendi. Mezarlığın gidişgeliş güzergahında yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, şüphelileri, adreslerine yapılan baskınla yakalandı. 5 şüpheli tutuklandıktan sonra Mustafa Demir'in dışındaki diğer şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
DURUŞMAYA KATILMADILAR
Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında `silahlı terör örgütüne üye olma´ ve `ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme´ suçlarından 20 yıl 4´er aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın bugün görülen duruşmasına sanıklardan tutuklu Mustafa Demir ve avukatı katıldı. Tutuksuz yargılanan örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu Hüseyin Özden ile yeğeni İmam Özden, A.B.D, ve T.A. duruşmaya gelmedi.
'TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA' SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ
Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında toplanan tüm deliller ışığında sanıklar Mustafa Demir, Hüseyin Özden, A.B.D, ve T.A.'nın fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini belirtti. 4 sanığın 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan kabir taşlarını tahrip ettiklerini ve eylemlerini DEAŞ'ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiklerini kaydeden savcı, 4 sanığın 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' ve 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Savcı, diğer sanık İmam Özden'in dijital materyallerinde DEAŞ mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu, kentte örgüte bağlı 'Yamaçlı Grubu' içinde ders ve sohbetlere katıldığını belirterek, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Sanık Mustafa Demir, savunmasında kimseden örgütsel talimat almadığını ileri sürerek, "Mezar taşlarına asla zarar vermedim. Terör örgütü DEAŞ üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2022-01-06 17:19:32

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