Sokak ortasında taş, silah ve bıçakla saldırdılar: 1 yaralı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da sokağa park ettiği otomobilden inen Yılmaz Kaplan, kimliği belirsiz kişilerin taşlı, silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Kaplan, sırtından aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, otomobili de zarar gördü.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Evine yakın bir yere otomobilini park edip, araçtan inen Yılmaz Kaplan, kimliği belirsiz kişilerin silahlı, bıçaklı ve taşlı saldırısına uğradı. Saldırdıkları Kaplan'ı sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheliler, otomobile de tabancayla ateş açıp, taşla camlarını kırdı. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, ağır yaralanan Kaplan ise yakınları tarafından otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, ameliyata alındı. Tedavisi süren Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2022-01-06 23:17:26



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