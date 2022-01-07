Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da terör örgütü DEAŞ'ın Yamaçlı Grubu'nda faaliyet gösterdiği öne sürülen 7 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.
Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklu sözde emir Mahmut Özden'in kurduğu Yamaçlı Grubu içinde bulunduğu öne sürülen 7 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, operasyon için harekete geçti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle 7 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2022-01-07 08:14:35
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