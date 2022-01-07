Kaçakçılık operasyonunda evden cephanelik çıktı Adana polisinin bir eve kaçak sigara ürünleri almak için yaptığı baskında el bombası, 27 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 106 kılıç ve bıçak ele geçirildi

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Adana polisinin bir eve kaçak sigara ürünleri almak için yaptığı baskında evde el bombası, 27 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 106 kılıç ve bıçak ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği bir evde kaçak sigara ürünleri bulunduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesindeki eve baskın düzenledi. Polis eve girip arama yapmaya başlayınca 1 fünyesiz içi dolu el bombası, 27 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 15 tabanca ve tüfek şarjörü, bin 560 değişik çaplarda fişek, 106 kapsam dışı kılıç ve bıçak, 1 elektrikli sigara dolum makinası, 130 kilo kıyılmış tütün, 200 doldurulmuş sigara, 30 bin kaçak makaron ve 50 bin kaçak sigara paketlemede kullanılan kilitli poşet ele geçirildi. Operasyonda ev sahibi gözaltına alındı.

Zanlının evinde ele geçirilenler arasında İstanbul’da bir kadının öldürülmesinden kullanılan samuray kılıcı da bulunması dikkat çekti.

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