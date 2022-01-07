'Mucize bebek' yaşama tutunamadı (2)

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



'İKİNCİ KEZ ÖLDÜ'

Adana'da kuvözde 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden bebeğin cenazesini almak için babası Hasan Sert hastaneye geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan Sert, "Kendi açımdan umutlanmıştım. Doktorlar, sağlık durumunda ilerleme olmadığını söylemişti. Evladından 2 sefer ölüm haberi alıyorsun. İkinci kez öldü. İki kere çocuğumuzun acısını yaşadık. 1,5 saat önce aradılar, durumunun kötü olduğunu söylediler. Kalp masajı yapmışlar. Takdiriilahi. Alacağı nefes bu kadarmış. İhmali olanları Allah'a havale ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI-Yaşar SERİNTÜRK

2022-01-07 14:36:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.