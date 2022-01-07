Adanaspor’da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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TFF 1. Lig'de Bursaspor ile İstanbul’da karşılaşacak olan Adanaspor’da son dakika gelişmesi yaşandı. Turuncubeyazlı ekipte 3 futbolcunun koronavirüs (Covid19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Bursaspor müsabakası öncesi Covid19 testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır” denildi.

Ayrıca TuruncuBeyazlı futbolculardan Ahmethan Köse ve Kadir Keleş sakatlıkları nedeniyle Bursaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

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