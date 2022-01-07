'Mucize bebek' yaşama tutunamadı (3)

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OTOPSİ YAPILACAK

Adana'da, kuvözde 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden bebeğin cansız bedeni, hastaneden babası Hasan Sert ve ailesi tarafından alınıp, otopsi için cenaze aracıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI-Yaşar SERİNTÜRK

2022-01-07 15:21:12



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