'Mucize bebek' yaşama tutunamadı (4)

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6 GÜN ÖNCE AÇILAN MEZARA DEFNEDİLDİ

Adana'da, kuvözde sürdürdüğü 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden bebeğin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından babası Hasan Sert'e teslim edildi. Bebeğin cenazesi, önce Herekli Mahallesi'ndeki ailesinin evine götürüldü. Bir süre burada bekletilen bebeğin cenazesini babası Hasan Sert, kucağında mahalledeki camiye getirdi. Burada kılınan cenaze namazının ardından bebeğin cenazesi, 6 gün önce açılan mezara defnedildi.

Annesi Melek Sert, töreni uzaktan izledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI-Yaşar SERİNTÜRK

2022-01-07 18:25:22



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