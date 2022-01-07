Suriyeli gençlerin döner bıçağı ve sopayla sokakta yürümesi kamerada; 8 gözaltı

Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepkiye neden oldu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi´nde çekilen videonun ardından polis ekipleri harekete geçti. Videodan belirlenen şüphelilerden 8´i polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili inceleme sürerken, videoda yer alan diğer şüpheliler ise aranıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-01-07 20:29:51
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