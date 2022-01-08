Seyhan Belediyesi ile Lefkoşa kardeş şehir oluyor Seyhan Belediyesi’nin Ocak ayının son toplantısında Seyhan Belediye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Belediyesi arasında Kardeş Şehir işbirliği protokolünün imzalanması için, Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi

Seyhan Belediyesi ile Lefkoşa kardeş şehir olması için Başkan Akif Kemal Akay’a Belediye Meclisi tarafından yetki verildi.

Seyhan Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanı Kemal Çelik, kâtipler Gülcan Bingöl ve Hacice Yılmaz tarafından açıldı.

Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı meclis gündeminin 14. Maddesinde sözleşmeli personelin ücret tespiti ile ilgili müşterek komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 15. Maddesinde Belediye Meclis Üyesi Tolga Tiğrek’in Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesinden dolayı aylık ödeneğinin belirlenmesi ile ilgili müşterek komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 16. Maddesinde ise, Belediye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Belediyesi arasında Kardeş Şehir işbirliği protokolünün imzalanması için, Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 17. Maddesinde de, Çukurova Kalkınma Ajansı, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların hibe programlarına başvuru sahibi veya proje ortağı olacağı projelerde Seyhan Belediyesi adına her türlü proje belgelerini imzalamak üzere temsil ve ilzama Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesi olan 18. Maddede 2020 yılı Sayıştay Raporu Başkan Yardımcısı Semih Sayınta tarafından okundu. 2019 yılı Sayıştay raporuna göre 13 adet bulgunun tespit edildiğini söyledi. Raporda, hiçbir suç unsuruna rastlanmadığı ve kamu zararına uğratılmadığını açıklayan Sayınta, 3 maddenin ise izlenmeye devam edileceğinin bildirildiğini söyledi.

Seyhan Belediye Meclisi çalışmalarına 1 Şubat 2022 Salı günü saat 14.00’te devam edecek.

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