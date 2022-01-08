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DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Çukurova'da 1 milyon 14 bin dekar alanı suyla buluşturduk”

İHA

DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Çukurova'da 1 milyon 14 bin dekar alanı suyla buluşturduk”

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, son 19 yılda Adana’ya yapılan 37 sulama tesisiyle 1 milyon 14 bin dekar alanı suyla buluşturduklarını söyledi.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı açıklamada, Adana’ya son 19 yılda devasa yatırmalar yapıldığını belirterek, “Adana’nın mümbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir. Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 19 yılda Adana’da inşa edilen 37 sulama tesisi ile 1 milyon 14 bin dekar zirai arazinin sulamaya açıldı. Böylece Adana’da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 791 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık” dedi.
Adana için sulamanın öneminin çok büyük olduğuna dikkat çeken Yıldız şunları kaydetti:
“İnşaatı devam eden 15 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 430 bin 80 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Adana zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. Akdeniz’in ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Adana’da ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 143 adet tesis ile 5 milyar 422 milyon TL yatırım yaptık. Adana’da son 19 yılda 11 baraj ve 1 gölet inşa ettik."
Bölgede 8 barajın yapım çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Yıldız, “Ayrıca; Adana İlinde taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 59 adet taşkın koruma tesisi ile 94 yerleşim yeri ve 2 bin 642 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 15 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında Adana’da 9 adet iş tamamlanarak toplam 1 milyon 472 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Adana ilinde 144 yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır” diye konuştu.
Adana’nın suyunun ülke enerjisine enerji kattığını dile getiren Yıldız Adana’da son 19 yılda 27 adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 5 910 GWh enerji üretimi sağlandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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