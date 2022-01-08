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Çukurova Belediyespor rövanşı kazanamadı Kadınlar 1. Ligi B Grubu: Çukurova Belediyespor: 2 - İlbank: 3

İHA

Kadınlar Voleybol 1.Ligi B Grubu'nda zirveyi ilgilendiren maçta Adana temsilcisi Çukurova Belediyespor ile Ankara ekibi İlbank, Adana Adnan Menderes Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Ligin ilk karşılaşmasında da galip gelen İlbank aynı skorla karşılaşmadan 32 galip ayrıldı.

Çukurova Belediyespor rövanşı kazanamadı Kadınlar 1. Ligi B Grubu: Çukurova Belediyespor: 2 - İlbank: 3

Kadınlar Voleybol 1.Ligi B Grubu’nda zirveyi ilgilendiren maçta Adana temsilcisi Çukurova Belediyespor ile Ankara ekibi İlbank, Adana Adnan Menderes Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Ligin ilk karşılaşmasında da galip gelen İlbank aynı skorla karşılaşmadan 32 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekip Ezgi, Aslı, Mlinar, Derya, Dilara ve Nursevil altısıyla sahaya çıkarken, konuk ekip ise maça Sinem, Duygu, Aybuke, Tuğçe, Lana ve Yoana ile çıktı. Maç öncesinde İlbank'ın hiç mağlubiyeti bulunmazken, Çukurova Belediyespor'un ise tek mağlubiyeti vardı oda İlbank ile ilk hafta oynanan karşılaşmada aldı. Adana ekibi ligde aldığı iki mağlubiyeti de İlbank’tan almış oldu. İlbank bu galibiyetle puanını 33’e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi. Çukurova Belediyespor ise 32 puanla 2. sırada yer aldı. İlbank haftaya kendi sahasında Adam Voleybol’u konuk ederken, Çukurova Belediyespor ise deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak
Maça iki takımda liderliği almak ve Sultanlar Ligi için avantaj yakalamak amacıyla çıktı. Çekişmeli geçen ilk seti konuk ekip 2522 kazandı. 2. ve 3. seti ev sahibi ekip seyircisinin de desteği ile kazanarak setlerde 21 öne geçti. 3. sette bir ara 6 sayı farka da ulaşan Çukurova Belediyespor setin sonlarında sayı kaybedince skor 22’ye geldi. Çekişmeli geçen son sette 1614 lük skor İlbank lehine olunca maç Konuk ekibin galibiyeti sonuçlandı.
Maç sonunda Çukurova Belediyespor tarafı Kadir Girente’ye yönetimi nedeniyle tepki gösterdi.

Salon: Adnan Menderes Spor Salonu
Hakemler: Baş Hakem Kadir Girente, Yardımcı Hakem Doğan Sevinçleri

Çukurova Belediyespor: Sude, Ezgi, Aslı, Deniz Berrak, Mlinar, Derya, Maria, Dilara, Deniz Çapkınoğlu, Elif Nur, Gizem, Buse, Nursevil, Zeynep

İlbank: Cansın, Selen, Eylül, Şeyma Nur, Sinem, Aysun, Duygu, Zeynep, Aybuke, Tuğçe, Lana, Yoana
Setler: (2225), (2522), (2519), (2325), (1416)

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