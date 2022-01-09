12´nci Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu tamamlandı

Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)-ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100´üncü yıl dönümü anısına düzenlenen 12'nci Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, yoğun katılımla tamamlandı. Halk koşusunda, Adana´nın yöresel giysilerini giyerek koşan Necati Nerede renkli görüntüler oluşturdu.
Büyükşehir Belediyesi´nin düzenlediği 21 kilometrelik Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu´na Türkiye´nin yanı sıra 12 farklı ülkeden bin 680 atlet katıldı. 10 kilometrelik Halk koşusunda ise 600´e yakın kişi ter döktü. Seyhan ilçesindeki Fuzuli Caddesi´nde başlayan koşu, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı güzergahta devam etti.
Her yaştan katılımın olduğu halk koşusunda, Necati Nerede isimli vatandaşın, Adana´nın yöresel giysilerinden şalvarını giyip, kasket takarak koşması renkli görüntüler oluşturdu. Maratonu takip eden esnaflar, Nerede´ye alkışlarla destek verdi.
Öte yandan Kahramanmaraş´ın Afşin ilçesinde market işleten ve 10 yılda 126 madalya kazanan Sıtkı Gönen de, "128´inci koşum sizler için" yazılı pankartla koşuya katıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı maraton, Merkez Park´ta son buldu. Adanalıların, evlerinin balkonlarından ve sokakta takip ettiği maratonda, koşuya katılanlara madalya takılırken, dereceye girenlere toplam 372 bin TL para ödülü dağıtılacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar konuşması
Adana Valisi Süleyman Elban konuşması
Koşucuların yerini alması
Start verilmesi
Genel ve detaylarDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-01-09 12:24:40
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