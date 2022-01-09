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Başkan Akay açıkladı: “Kent meydanı Büyükşehir’e devrediliyor” Seyhan’da işlevsel yeni projelerin dönemi başlıyor

İHA

Başkan Akay açıkladı: “Kent meydanı Büyükşehir’e devrediliyor” Seyhan’da işlevsel yeni projelerin dönemi başlıyor

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kent meydanı projesinde kullanılacak alanların tamamlandığını belirterek, “İmzalanacak protokol ile projeyi Büyükşehir Belediyesine devredeceğiz” dedi.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Adana’da görev yapan basın emekçileriyle kahvaltıda bir araya geldi.
Bir otelde gerçekleşen buluşmada basın emekçileri ile kuruluşlarının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Başkan Akay, Seyhan Belediyesi olarak her zaman gazetecilerin ve basının yanında yer almaya çalıştıklarını vurguladı. Basının dördüncü güç olarak bilindiğini anımsatan Başkan Akay, “Gerçekten dördüncü güce ihtiyaç var. Yasama, yürütme, yargıyı denetleyecek; bunların yanlışlarını, bunların gittiği durumu anlatacak organ basın” dedi.

Yerel basına desteğimiz devam edecek
Basın kuruluşlarına destek vermeye devam edeceklerini aktaran Akay, “Elimizden geldiği kadar destek vermeye devam edeceğiz. Yerel basının önemini biliyoruz daha da önemli olması için çaba harcıyoruz. Sıkıntıların süreç içerisinde biran önce giderilmesi dileğiyle 10 Ocak’ı kutluyorum. Umuyorum bu kutlamalar gerçek bayram niteliğinde olur” diye konuştu.
Göreve seçildikleri günden bu yana hayata geçirilen hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Akay, şöyle konuştu:
“Geride kalan bin günlük görev süremizde öncelikle Zeydan Başkan döneminde başlanan hizmetleri tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduk. Bu süreçte ne yazık ki tüm dünyayı olumsuz etkileyen Covid19 pandemisi ortaya çıktı. Bu dönemde Seyhan Belediyesi’ni üreten bir belediye haline getirdik. İhtiyacımız olan boyayı kurduğumuz atölyede üretmeye başladık. Dikimevimizde hem kendi işçilerimizin hem başka belediyelerin iş kıyafetlerini üretiyoruz. Kompost tesisimizde başta Pazar artıklarını olmak üzere organik atıkları komposta dönüştürüyoruz. Kadın Dayanışma Merkezi’mizde uygulanan projeler doğrultusunda kadınlar kolonya, sabun, seramik ürünleri üretiyor. Adana’nın ilk birinci sınıf atık getirme merkezini Seyhan’da kurduk. 11 mahallemizde kurduğumuz Bilgi Evleri’nde gençlerimiz bilgisayar ve sınırsız internet olanağından ücretsiz olarak yararlanıyor, sosyal aktivitelerle sosyalleşebiliyorlar. Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Sera Projesi ile Adana’da ilk defa zencefil ve zerdeçal üretmeye başladık. Bu hafta hasadını yapacağız. Milyonlarca lira tutarında döviz ödediğimiz zencefil ve zerdeçalı artık biz üretiyoruz.”

Gençlere dijital teknoloji öğretiliyor
Atölye Seyhan Girişimcilik Merkezi’nde Çukurova Üniversitesi ile birlikte gençlere dijital teknolojinin öğretilmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Akay, “Burada başlayan çalışmaların sonucunda Belediyemiz Cumhurbaşkanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Bir İnovasyon Merkezimiz var. Burada kendi bilgisayarımızı kendimiz yapıyoruz. Öğrenciler Bilgi Evlerinde bu bilgisayarları kullanıyorlar. Karayusuflu Mahallemizde kurduğumuz modern mandıramız işler vaziyette. Hizmete girebilmesi için gerekli izinlerden sadece bir tanesi kaldı. O izin geldiği anda hizmete başlayacak. Dezavantajlı gruplara yönelik olarak sosyal yardım çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Selmanı Pak Kültür Merkezi’ndeki BM kaynaklarıyla günlük kapasitesi 10 bin kişinin üzerinde olan aşevimiz hizmete girdi. 11 ayrı noktada aşevlerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza günlük 2 binin üzerinde sıcak yemek ikram ediyoruz. Engelsiz Taksi uygulamasını başlattık. Evde bakım hizmetlerimiz sürüyor. Yurttaşlarımızın bağışladığı eski ev eşyalarını mobilyacılarımız ve döşemecilerimiz onardıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyoruz. 100’ün üzerinde ev tamir ettik. Spor tesislerimizde gençlerimize farklı branşlarda spor eğitimi vererek, spor yapan genç sayısını artırmaya çalışıyoruz” dedi.

Kent meydanı büyükşehir belediyesine devrediliyor
Kent Meydanı’nın Adana Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi konusunda anlaşma sağlandığını aktaran Başkan Akay, “Kent Meydanında kullanılacak alanlar tamamlandı. Tapu Kadastro Müdürlüğü taşınıp faaliyetlerine başladı. Sadece yurt binası olarak düşünülen yerde fonksiyon değişikliği olabileceği düşüncesiyle bekleniyor. Büyükşehir Belediyesinin, Saydam ve Obalar Caddesindeki değişikliklerini tamamlamak üzere teşebbüsü oldu. Yaptığımız görüşmelerde anlaşma sağlandı. Önümüzdeki günlerde imzalanacak protokol ile projeyi Büyükşehir Belediyesine devredeceğiz. Biz de Seyhan Belediyesi olarak çevre düzenlemesini yapacağız” şeklinde konuştu.

Yeni ve işlevsel projeler hayata geçirilecek
Önümüzdeki süreçte yeni ve işlevsel hizmetleri hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Akay, yeni projelerle ilgili şunları söyledi:
“Eski İstasyan/Lezzzet İstasyonunun projesi hazırlandı. Geçen bir yıllık zaman zarfında Devlet Demiryolları aradaki bir alanın kamulaştırılması konusunda bize bir türlü cevap vermedi. Artık onu beklemeyeceğiz ve aradan bir yol açarak kendimiz bu projeye devam edeceğiz. Kuyumcular Mahallesinde 120 dönüm büyüklüğündeki yer 10 gün önce belediyemize tahsis edildi. Orada aromatik bitki üretim alanı kuruyoruz. Tarım alanında mevsimlik çiçeklerimizi kendimiz yetiştireceğiz. Çiçeklerin ekime başladık. Mıdık’ta bir ‘Macera Parkı’ yapma girişimimiz var. Gürselpaşa’da bir engelsiz park oluşturmaya çalışıyoruz. Projesi hazır olan engelsiz bir köy oluşturacağız. Engelsiz olimpiyatlarının da yapılacağı bir alan haline getirilecek. Yine Gürselpaşa’ya bir Alzheimer Merkezi kazandırmak için çalışıyoruz. Çırçır Fabrikasının sanat merkezi haline getirilmesi konusunda proje tamamlandı. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak. Trafik parkımız var. Projesi hazır. Parkımız içerisinde bir maden müzesi yapma çabamız var. Bunun da projeleri hazır. Önümüzdeki dönem yeni ve işlevsel, mümkün olduğu kadar tasarrufa da uyarak işler yapma dönemi olacak. İnşallah hep birlikte Adana’mıza layık bir noktaya ulaşırız.”

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