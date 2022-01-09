Eğitim-Bir-Sen memura ek zammı yetersiz buldu Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Sezer basın mensuplarıyla buluştu

EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, memura verilen yüzde 2,5 ek zammı yeterli bulmadıklarını ifade ederek, “Bu oran belki ateşi alır ancak közü söndürmez” dedi.

EğitimBirSen Adana Şubesi, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Şube Başkanı Mehmet Sezer, basın mensuplarının 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler gününü kutlayarak gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

EğitimBirSen Adana Şubesi olarak 2021 yılında pandemi koşulları altında, zor şartlarda da olsa sendikacılık mücadelelerine devam ettiklerini ifade eden Başkan Sezer son aylarda yaşanan ekonomik dalgalanmalara dikkat çekerek; "6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılan zam oranları yaşanan ekonomik dalgalanmayla memuru enflasyona ezdirecek hale geldi. Biz de bu nedenle memurun alım gücü ve refahının arttırılmasını, aile huzurunun korunmasını talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 2,5 ilave zam açıkladı. Taleplerimiz dikkate alındığı için teşekkür ediyoruz ancak zammı yeterli bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz. Bu oran belki ateşi alır ancak közü söndürmez. Buradan bir kez daha tüm kamu görevlilerine ek protokolle ek zam talebimizi yeniliyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Şanlıurfa’da İl Milli Eğitim Müdürü ve bir okul müdürünü öğrencilerin ve kameraların önünde azarladığı olayı hatırlatan Başkan Sezer, "Eğitimciye yönelik şiddetin son bulması için yıllardır mücadele veriyoruz ancak bu yaşanan olay çabalarımıza büyük bir darbe vurmuştur. Öğretmeni koruması gereken kişi en başta Milli Eğitim Bakanı’dır. Siz böyle bir olayın faali olursanız yarın eğitimciye yönelik psikolojik ve fiziki şiddetle nasıl mücadele edeceksiniz? Eğitim çalışanlarımız, hiç kimsenin kızgınlıklarını ulu orta ifade edebilecekleri konunun öznesi olamaz. Yıllardır savunduğumuz ve adına Belediye Modeli dediğimiz bir sistem var. Eğer okullarımızdaki temizlik ve güvenlik sorununu çözmek, veliler ile idarecilerin karşı karşıya gelmesini önlemek, okulların gerçekten hayat bulmasını istiyorsanız okullarımıza nüfuslarına göre bütçeden pay verin. Böylece inanıyorum sayın Bakan’ın da tepki gösterdiği bu sorunlar ortadan kalkacaktır" diye konuştu.

TBMM’ye sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili bazı eksiklikler bulunduğunun da altını çizen Mehmet Sezer, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ihtiva etmesi gerekli konular hakkında bir bilgi notu hazırladıklarını ve muhataplarına sunduklarını da ifade etti.

EğitimBirSen ve MemurSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer konuşmasını; "Bugüne kadar her açıklamamıza sınırsız destek veren basın mensuplarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de basın mensuplarımızın yanında olmaya, onlarla yakından çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.

Adana Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa ulusal ve yerel basından çok sayıda basın mensubu katıldı.

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