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2. Çukurova Hazır Giyim ve Tekstil Fuarı hazırlıkları başladı Zaimoğlu: “Bu fuar sektöre hayat verecek, heyecan katacak”

İHA

2. Çukurova Hazır Giyim ve Tekstil Fuarı hazırlıkları başladı Zaimoğlu: “Bu fuar sektöre hayat verecek, heyecan katacak”

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Zaimoğlu, tekstil sektörünün, hızla değişen döviz kurları, iptal edilen yurtiçi ve yurt dışı fuarları, üreticinin navlun ve hammadde gibi giderler sebebiyle sağlıklı fiyat politikaları yürütememesi sebebiyle zor günler geçirdiğini söyledi.
2022 yılına belirsizliklerle başlayan tekstil sektörü, 25 Şubat tarihlerinde TÜYAP Fuar Alanı’nda düzenlenmesi planlanan Çukurova Hazır Giyim ve Tekstil Fuarı için kolları sıvadı. Sektör temsilcileri, Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Zaimoğlu, ATO Tekstil Meslek Komiteleri ve Adana Hazır Giyim Platformu öncülüğünde KOSGEB Uzmanı Emra Demir ve TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen’in katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.
ATO Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Zaimoğlu, toplantının açılışında yapığı konuşmada, sektörün neredeyse 2 yıl süren sessizliğini gerçekleştirilmesi planlanan 2. Çukurova Hazır Giyim ve Tekstil Fuarı’nda bozacağını ifade etti. Tekstil sektöründe bölgenin ilk ve tek fuarı olma özelliğini taşıyan Çukurova Hazır Giyim ve Tekstil Fuarı’nın özellikle Adana ve çevre illerdeki sektör temsilcileri için büyük bir önem arz ettiğini ifade etti.
ATO Yönetim Kurulu Üyesi Zaimoğlu, tekstil sektörünün, hızla değişen döviz kurları, iptal edilen yurtiçi ve yurt dışı fuarları, ithalatçı ülkelerin Türkiye ekonomisine temkinli yaklaşması ve üreticinin navlun ve hammadde gibi giderler sebebiyle sağlıklı fiyat politikaları yürütememesi sebebiyle zor günler geçirdiğini söyledi.
Zaimoğlu, “2 yılı aşkın süredir tüm dünyayı saran Covid19 pandemisinden birçok sektör gibi tekstil sektörü de fazlasıyla etkilendi. Çin’den çıkan ve tüm dünyaya yayılan bu virüsün Çin’deki tekstil sektörünü dünya piyasalarında pota dışı bıraktığı zamanlarda bu açığı kapatmak için Türkiye ciddi bir atağa geçmişti. Zaten mevcut pandemi ve sürekli gelişen varyantları sebebiyle üreticiler yurtdışı fuarlarına katılamıyor, ikili iş görüşmeleri yapamıyordu. Fakat son aylarda yaşanan döviz kurundaki hızlı dalgalanma, navlun fiyatlarındaki artış, konteyner tedarik sıkıntısı Türkiye’deki üreticilerin rekabet gücünü iyiden iyiye azalttı. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde yapılması planlanan 2. Çukurova Hazır Giyim ve Tekstil Fuarı sektörün yaşadığı bu olumsuzluklara bir nebze olsun nefes olacak ve hayat verecek” dedi.

KOSGEB destekleri
Toplantıda konuşma yapan KOSGEB Uzmanı Emra Demir ise, yaklaşan fuarda sektör temsilcilerine ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. KOSGEB’in yurtiçi fuar destekleri hakkında bilgilendirme yapan Demir, şunlar kaydetti:
“Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşmamarkalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması İçin KOSGEB olarak birçok destek vermekteyiz. Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında metrekare başına 250 TL, Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda metrekare başına 150 TL, IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda metrekare başına 1.000 TL, IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı hariç konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlar için metrekare başına 500 TL olarak destek sunuyoruz.”

İşletmeler için covid19 destekleri
KOSGEB olarak Covid19 salgınından etkilenen işletmeler için de destek programlarının olduğunu söyleyen Emra Demir, “KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı'nın amacı; MKİ'lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel ArGe sektörleri için 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü ve başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartı ile yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir” dedi.

Fuarlarda covid19 tedbirleri
Fuarların birçok sektör için pazar paylarını koruyabilmek ve artırmak için büyük önem taşıdığını kaydeden TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen, Covid19 salgınına karşı çeşitli önlemler aldıklarını dile getirdi. Gökmen, kapalı alanlarda yapılan fuarlarda, sosyal mesafeye, hijyen ve temizlik şartlarını em üst düzeyde koruduklarını belirtti. Fuar girişlerinde HES sorgulaması, temas alanlarında dezenfektasyon, havalandırma ve birçok konuya azami dikkat ettiklerini, sektörlerin fuar gibi önemli bir pazarlama ve tanırım fırsatından mahrum kalmamaları için tüm önemleri aldıklarını söyledi.
Yapılması planlanan 2. Çukurova Hazır Giyim ve Tekstil Fuarı’nda tüm önemleri alacaklarını kaydeden Gökmen, Adana ve tekstil sektörü temsilcileri kadar kendilerinin de heyecanlı olduklarını ve fuarın kent için hayırlı olmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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