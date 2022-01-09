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Sarıgül: Gölge maliye bakanımızı kamuoyuyla buluşturacağız

DHA

Sarıgül: Gölge maliye bakanımızı kamuoyuyla buluşturacağız


Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ ADANA,(DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Adana'da düzenlediği Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı'na katıldı. 16 Ocak'ta İstanbul Esentepe'de bir toplantı düzenleyeceklerini kaydeden Sarıgül, "Uzun yıllardan beri devletimizde devlet planlamada ve hazinede görev yaptı. Uluslararası birçok başarısı olan gölge maliye bakanımızı, kamuoyuyla buluşturacağız" dedi.
TDP'nin Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı, Adana'da gerçekleştirildi. Toplantıya, partinin Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis Kahramanmaraş il ve ilçe başkanlarının yanı sıra TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı.
Toplantıda konuşan Sarıgül, partililerine destekleri için teşekkür etti. Sarıgül, "Yarın TDP iktidarında diyeceksiniz ki; `Türkiye Değişim Partisi kurucu il başkanı, ilçe başkanı, yöneticileri bendim.' Çünkü yarın tencere kaynayacak. Tencere kaynayıp maymun oynadı mı herkes gelir. Tencere kaynamadığı zaman gerçek dostlar vardır. Sizler bu salonu onurlandırıp, şereflendiren gerçek dostlarımızsınız" dedi.
`TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ GÖNÜLLERİ FETHEDECEK´
Tüm vatandaşlara vaatlerini anlatan Sarıgül, "Tarih çok yakında bizim muhalefette söylediğimiz lafları değil, iktidarda, bakanlıklarda yaptığımız hizmetleri yazacak. Demokrasi ve hukuk içinde yaşamak, eşitlik ve varlık içinde yaşamak, TDP olarak en büyük arzumuzdur. Çok zorluklarımız var ama bilesiniz ki umudumuz da var. Umutsuzluğa gerek yok. Güneşi görmek istiyorsak, gölgeden çıkacağız. Esnaflarımıza sicil affını getiren parti inşallah biz olacağız. 3600 ek gösterge bizim için son derece önemlidir. Ek göstergenizin yüzde 100 çıkması lazım. Biz bunları oy için değil, vicdan için yapıyoruz. Türkiye Değişim Partisi gönülleri fethedecek. Öğretmen arkadaşlarımızın atamalarının da bir an önce yapılması lazım. Atamalarda mülakatı da kaldıracağız" diye konuştu.
`KAZAKİSTAN´DA OYNANAN OYUNLAR VAR´
Kazakistan´da halkın ayaklanmasına ve hükümetin düşmesine değinen Sarıgül, "Kazakistan´da oynanan oyunlar var. Kazakistan´da yer altı madenleri son derece zengin. Bir araştırma yapmışlar. Baktılar ki 250 sene yetecek önemli gaz damarı buldular. Bu gaz damarını bulur bulmaz hemen İngiltere, Amerika ve İsrail devreye girdi. Türkiye üzerinde, Türki Cumhuriyetler üzerinde, İngiltere, Amerika ve İsrail´in oyunlarını bozan parti Türkiye Değişim Partisi olacak. Amerika, İngiltere ve İsrail, Türki Cumhuriyetler üzerinden elinizi çekin" ifadelerini kullandı.
`GÖLGE MALİYE BAKANIMIZI KAMUOYUYLA BULUŞTURACAĞIZ´
16 Ocak'ta İstanbul Esentepe´de toplantı düzenleyeceklerini dile getiren Sarıgül, "Uzun yıllardan beri devletimizde devlet planlamada ve hazinede görev yaptı. Uluslararası birçok başarısı olan gölge maliye bakanımızı kamuoyuyla buluşturacağız. Başarı 3 şeyden geçer. Lider, kadro ve proje. Kadrolarımız yavaş yavaş oluşacak" dedi.FOTOĞRAFDHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-01-09 17:18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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