Tek katlı ev, yangında küle döndü



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da tek katlı ev, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü. Evde yaşayan anne ve iki oğlunun yangın sırasında il dışında olduğu, herhangi bir kişinin yaralanmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde Rabia Ç. ve iki oğlunun yaşadığı evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören Rabia Ç.'nin komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Hızla tüm evi saran alevler, çevrede korkuya neden oldu. Alev topuna dönen eve 3 arazöz ve iki su tankeriyle müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki evlere sıçramadan yarım saatte yangını söndürdü. Yangın sırasında Rabia Ç. ve oğullarının il dışında olduğu ve herhangi bir kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşlara korku yaşatan yangının, ilk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2022-01-10 00:31:56



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