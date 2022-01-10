Adana'da fırtına nedeniyle 15 metrelik ağaç devrildi

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 15 metrelik ağaç, caddeye devrildi. Ağacın hemen yanında park halindeki otomobiller şans eseri hasar almazken, trafik levhası zarar gördü.

Kent merkezinde gece yarısı aralıklarla şiddetini artıran sağanak yağış ve fırtına yüzünde yaklaşık 15 metre boyundaki ağaç devrildi. Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Bahar Caddesi'nde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu dakikalarda dışardan gürültü duyan vatandaş, pencereden baktıklarında evlerinin önündeki dev ağacın devrildiğini gördü. Dışarı çıktıklarında ağacın, hemen yanında park halindeki araçlara hasar vermediğini ancak trafik levhasının zarar gördüğünü fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı kesip, iş makinesi yardımıyla yoldan kaldırdı. Ağacın devrilmesi sonucu kapanan cadde, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2022-01-10 04:23:24



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