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Alkolden ehliyetini kaptıran alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı

DHA

Alkolden ehliyetini kaptıran alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da daha önce alkolden ehliyetine el konulan Berat Ç., yeniden alkollü şekilde direksiyon başına geçip, kendisini durdurmak isteyen polislerden kaçtı. Polisin takibi sırasında otomobili devrilen Berat Ç., hafif şekilde yaralanırken, yapılan kontrolde 1.45 promil alkollü olduğu ve dolandırıcılık suçundan da aranmasının bulunduğu belirlendi.
Saat 03.30 sırasında merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda asayiş uygulamasında bulunan polis ekibi, şüphelendiği 01 CIG 69 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Polisin yaklaşık 3 kilometre süren takibi sırasında merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, trafik ışıklarına çarpıp, devrildi. İsminin Berat Ç. olduğu belirlenen sürücü hafif şekilde yaralanırken, yanındaki kadın arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Daha önce alkollü olarak direksiyon başına geçtiği için ehliyetine el konulan Berat Ç.'nin yapılan kontrolünde 1.45 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca Berat Ç.'nin yapılan kimlik sorgusunda da dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi. Kaza yerine çağrılan sağlık ekibinin ayakta tedavi ettiği Berat Ç. ve yanındaki kadın arkadaşı, gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobil ise kaza yerinde yapılan çalışmanın ardından yediemin otoparkına çekildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2022-01-10 06:40:34

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