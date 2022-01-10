Kozanlı güreşçi Nazmiye Türkiye 3.sü oldu

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kozan Halk Eğitim Merkezi Bayan Güreş Takımı sporcusu Nazmiye Budak, ilk kez katıldığı turnuvada Türkiye 3.sü olarak milli takıma katılma hakkı kazandı.

Tekirdağ Çorlu’da 79 Ocak’ta düzenlenen U23 Kadın Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılan Kozan Halk Eğitim Merkezi sporcularından 68 kilogramda Nazmiye Budak Türkiye 3.sü olurken 76 Kilogramda Tülin Öztürk Türkiye 5.si oldu. Nazmiye Budak, Türkiye 3.sü olarak milli takım kampına katılmaya hak kazanırken sporcuların başarısı ilçede coşkuyla karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.