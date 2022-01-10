Kozan'da “Kadına Taciz ve Kadına Şiddet” semineri

Mersin'in Kozan ilçesinde üniversite öğrencilerine “Kadına Taciz ve Kadına Şiddet” semineri verildi.

TKKD Adana Şube ve Akdeniz Bölge Başkanı Av. Meryem Türktekin, Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu’nca düzenlenen farkındalık seminerleri kapsamında "Kadına Taciz ve Kadına Şiddet" konusunda öğrenci ve akademisyenler ile bir araya geldi.

Avukat Meryem Türktekin, şiddetten ve tacizden korunma yollarını ve bu tip olumsuz durumlar ile karşılaşıldığında nerelere başvurulması gerektiği konuların da bilgiler vererek, bu durumun ortak akıl ve ortak güçle çözülebileceğini, herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kadına şiddetin toplumsal bir yaraya dönüştüğünü vurgulayan Türktekin; “Bu konunun çözümü için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Gençler bu konunun çözümüne katkı sunmak için bireysel olarak neler yapabileceklerini bilmeli. Artık kadınerkek eşitliğini savunacak, şiddete ve tacize maruz kaldığında veya maruz kalan birini gördüğünde suskun kalmayacak, ne yapması gerektiğini bilecek 150 genç arkadaş daha var. Gençler dünyanın daha barışçıl ve adil biçimde yeniden yapılanmasında en büyük potansiyeldir. Zira, hala kendi cinselliklerini ve toplumla olan ilişkilerindeki tutum ve davranışlarını deneme ve öğrenme aşamasındalar. Bu nedenle toplumsal zihniyet dönüşümü ve kadına şiddetin önlenmesi konusunda gençlerle işbirliğinin önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Seminer sonunda Türktekin’e, Kozan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ, teşekkür belgesi verdi.

Seminere öğrencilerin yanı sıra Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Korkmaz Güvenmez ve Adana Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Şube Müdürü Dr. Çağrı Ün ile Dernek Üyesi Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Toklu da katıldı.

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