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Gençlere spor salonu sokağa asfalt Akdeniz Mahallesi Kapalı Spor Salonu’nun yolu asfaltlandı

İHA

Gençlere spor salonu sokağa asfalt Akdeniz Mahallesi Kapalı Spor Salonu’nun yolu asfaltlandı

Yüreğir Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Akdeniz Mahallesi Kapalı Spor Salonu’nun yolunu asfaltladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yeni yılda hizmet yoğunluğunun Yüreğir’in tüm mahallelerinde artarak süreceğini söyledi.
Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu yoğun mesai yaptı. Ekipler Akdeniz Mahallesi’nde hizmete sunulan ve resmi açılış için gün sayan Akdeniz Mahallesi Kapalı Spor Salonu’nun bulunduğu 470 sokakta asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.
Başkan Kocaispir yerinde inceledi
Çalışmaları yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, işçilerle sohbet etti, kolaylıklar diledi. Kapalı spor salonunun bölgede önemli bir eksikliği gidereceğini kaydeden Başkan Kocaispir, “Akdeniz Mahallemizde 895 metrekare kapalı alanda hizmet verecek Kapalı Spor Salonumuzu gençlerimizin hizmetine sunmanın sevincini yaşıyoruz. Yakın bir zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Kapalı spor salonumuz bölgede önemli bir eksikliği gidermiş olacak. Bugün de fen işleri ekiplerimiz tesisimizin bulunduğu sokağımızı asfaltladılar. Çok güzel oldu. Gençlerimize, mahallemize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Yeni yılda hizmetler artacak
Yeni yıl ile birlikte yoğun bir asfalt çalışması başlattıklarını belirten Başkan Kocaispir, yeni yılda hizmet yoğunluğunun Yüreğir’in tüm mahallelerinde artarak süreceğini dile getirdi. Mahalle sakinleri de Başkan Kocaispir’e ilgisinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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