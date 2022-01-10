Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Adana İdman Yurdu Spor Kulübü Çarşamba günü konuk edeceği Galatasaray maçını kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Galatasaray maçı 12 Ocak Çarşamba günü 12.00'da Muharrem Gülergin Stadı'nda oynanacak.

Kulüp Başkanı Metin Taylancı ve Teknik Direktör Meryem Özyumşak, Çarşamba günü oynanacak olan Galatasaray maçına tüm Adanalıları davet etti. Geçtiğimiz 4 haftayı galibiyetle tamamlayan Adana ekibi Galatasaray'ı da yenerek namağlup ünvanını da devam ettirmek istiyor.



"Tüm Adanalıları yanımızda görmek istiyoruz"

Galatasaray maçına şehrin tüm dinamiklerini davet eden Adana İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Metin Taylancı, "Galatasaray maçını ligdeki hedefimizi belirleme maçı olarak görüyoruz. İnsallah bu maçı kazanarak liderliği devam ettirmek istiyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çarşamba günü oynayacağımız Galatasaray maçına başta valimiz olmak üzere belediye başkanlarımızı, tüm yöneticilerimizi davet ediyor onları yanımızda görmek istiyoruz" dedi.



"Hedefimiz 5'te 5"

Takımda sakat ve cezalı oyuncunun olmadığını belirten Adana İdman Yurdu Spor Kulübü Teknik Direktörü Meryem Özyumşak ise şunları söyledi; "Galatasaray maçı hazırlıklarımıza bugün ve yarın yapacağımız antrenmanla devam edeceğiz. Takımız 4 te 4 yaparak güzel bir skorla deplasmanda 3 puan aldı. Yine galibiyet alarak rakibimiz Galatasaray Kadın futbol takımını eli boş göndereceğimize inanıyorum. Takım olarak konsantrasyonumuz tam. Takımız genç ve dinamik bir yapılanma için de. Gün geçtikçe daha da üstüne koyuyoruz. Burada yönetim ve ekip yapılanması da oldukça uyumlu, buda takıma ve bizlere ayrı bir enerji ve güç veriyor. Tüm bizi sevenleri maça bekliyoruz" dedi.

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