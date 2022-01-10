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Karslıoğlu: “Ekonominin lokomotifi olan sektörün sorunları ele alınmalıdır”

İHA

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörümüzün sorunları ele alınmalıdır" dedi.

Karslıoğlu: “Ekonominin lokomotifi olan sektörün sorunları ele alınmalıdır”

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörümüzün sorunları ele alınmalıdır” dedi.
AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve sektörün temsilcileriyle birlikte artan fiyatlar nedeniyle basın açıklaması yaptı. AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, döviz artışı ve zamlardan dolayı zor günler geçirdiklerini, tedbirlerin yetkililer tarafından bir an önce alınması gereğine dikkat “Bizler Kamu Müteahhitleri olarak Yol, menfez, kamu binaları, kanalizasyon, köprü, asfalt, elektrik direkleri, park ve kaldırım yapan müteahhitleriz. Ülke genelinde sayımız yaklaşık 50 bin 5 firmayız. Üstelik dolar ile değil TL ile iş yapıyoruz” diye konuştu.

“Bizler 5’li çete değiliz”
Muhalefetin 5’li çete söylemlerine de karşılık veren Karslıoğlu, daha sonra şunları söyledi:
“5'li çete diye hitap ettiğiniz firmalar bizler değiliz. 5 firma için 50 bin firmayı görmezden gelemezsiniz. Çünkü bu 50 bin firma piyasadan silinirse bir milyon insan işsiz kalır. 200 sektör çöker. Müteahhitlerin sesi olmaktan çekinmek, demokrasiye insan haklarına yakışmayan bir davranıştır. Lütfen mesleğimize saygılı olun. Kamu da iş yapmak, yasalara saygılı olup ihale almak, halka hırsız gibi gösterilmek bu sektöre kalite anlamında tutarsızlık getirir” dedi.

“Sorunlar ele alınmalı”
Hükümetin sorunları ele alması gerektiğini aktaran Karslıoğlu, daha sonra şunları söyledi:
“Hükümete ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Her sıkıntıda devletin yanında olan kamu müteahhitleri hem pandemiden hem ekonomideki olumsuz etkiler hem de kurdaki artışlardan sadece devletine güvenerek kar marjı düşük iş alan bu firmalarımıza sahip çıkmak siz yöneticilerimizin görevidir. Bu krizde işini devam ettiremeyenlere tasfiye hakkı vermek hakkaniyite de hukuka da uygundur. 2 yıldır süren bu dalgalanmalardan sadece 1 yılının farkının verilmesini istedik. Temmuz’dan itibaren verilecek fiyat farkı bu firmaları kurtarmaz, batırır. Arkasındaki mağdur ve işsizleri de düşünmemek bu sektörde çalışan 1 milyon işçilere haksızlıktır. Ekonominin lokomotifi konumunda olan inşaat sektörünün sorunlarının bir an önce ele alınıp çözülmesi noktasında gerekli adımların ivedilikle atılacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu yanlışı düzeltip, üvey evlat muamelesi yapmayıp sektörümüzü de düşünüp 2021 Ocak ayından itibaren fiyat farkı kararnamesi ve tasfiye hakkını düzenleyecektir, umarız.”

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