Adana Büyükşehir Belediye Meclisi´nde `rantçı´ gerginliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi´nde `rantçı´ gerginliği

DHA

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi´nde `rantçı´ gerginliği


Nuri PİRYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Büyükşehir Belediye Meclisi´nde yaptığı konuşmada, Oto Galericiler Sitesi Projesi´nde yaptıkları plan değişikliğinin 1 yıldır mecliste beklediğini belirterek, "O komisyonda ne kadar zengin iş adamı var, ne kadar rantçı var, bütün her şey geçiyor, bizim İmamoğlu halkının yararına olan şey geçmiyor" dedi. Karaköse´nin sözleri meclis üyelerinin tepkisine neden olurken, MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, "Nasıl belediye başkanısın sen? Neden gelip bir gün komisyonda bu işi sormadın. 3 yıldan beri ilk defa mecliste görüyorum" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye´nin Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1´inci Oturumu, Meclis 1´inci Başkanvekili Mustafa Akgedik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem dışı söz alan İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, ilçeye kazandıracakları Oto Galericiler Sitesi Projesi sürecinde meclis kaynaklı sorunlar yaşadıklarını söyledi. Karaköse, "İlçemizde 100´e yakın esnafımız araba alım-satımı yapıyor, kaldırımları işgal ediyor. Bu işgalden dolayı da esnaflar ve bir arazi sahibi anlaştılar. Bize öncülük etmemizi, bir proje hazırlamamızı söylediler. Biz de plan değişikliği yaptık. Büyükşehir´e, meclise sunduk. 1 yıl oldu. 1 yıldan beri o komisyonda ne kadar zengin iş adamı var, ne kadar rantçı var, bütün her şey geçiyor, bizim İmamoğlu halkının yararına, milletin yararına, esnafın yararına olan şey geçmiyor. Bilmediğimiz bir engel mi çıkıyor? Bunu İmamoğlu halkının bilmesi lazım" dedi.
`NASIL BELEDİYE BAŞKANISIN SEN?´
Karaköse´nin sözleri, meclis üyelerinin tepkisini çekti. MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, "Bu nasıl bir konuşma ya, nasıl belediye başkanısın sen? Neden gelip bir gün komisyonda bu işi sormadın? 3 yıldan beri ilk defa mecliste görüyorum" diye konuştu.
`BURADA BOŞUNA OTURMAMIN FAYDASI YOK´
Kasım Karaköse ise, "Böyle bir konuşma, böyle bir belediye başkanıyım. Ben ilçem için çalışıyorum. Kuru kuru gelip burada boşuna oturmamın bir faydası yok" diye cevapladı.
Meclis üyeleri de salondaki herkesi töhmet altında bıraktığı gerekçesiyle Karaköse´ye tepki gösterdi.
`ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK´TEN GÖRÜŞ GELMEDİ´
Konuyla ilgili söz alan CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan da komisyonlarda bütün kararların kişi veya ilçe fark etmeksizin kamu yararı güdülerek alındığını söyledi. Karaköse´nin ilçesinden gelen baskılar sonucu maksadını aşan ifadeler kullandığını düşündüğünü aktaran Seyhan, "Geçen komisyonda çok iyi hatırlıyorum, bu konuyu da ele aldık ama orada son yapılan kanun teklifi, binlik planlarla ilgili değer artışına girip girmeyeceği tartışması söz konusu olmuştu. Çevre ve Şehircilik´ten bu konuda bir görüş talep edilmesi yönünde karar aldık. İmar Daire Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Kurumu´ndan görüş talep etti. Geçen komisyona kadar bu görüş henüz ulaşmadığı için karara bağlanamadı" ifadelerini kullandı.
KARAKÖSE'NİN SÖZLERİNİ KINIYORUM
AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse´nin sözlerini kınadığını vurgulayarak şöyle konuştu:
"Kürsüye çıkınca kim olduğunu şaşırdım, çünkü mecliste çok az sayıda gördüm. Kaldı ki kendi gündemiyle ilgili komisyonda bekleyen maddeye hakim değil. Görüşleri İmamoğlu Belediyesi´nden eksik gönderilmiş. Eğer başkan ve diğer başkanlar kendi konularıyla ilgili aciliyet gerektiren konularda komisyon toplantılarına katılırlarsa, detayları zaten öğrenmiş olurlar ve orada gerekli müdahalede bulunurlar. Bundan bizler de memnun oluruz. Tüm meclis üyelerini töhmet altında bırakacak konuşmalarından, bir belediye başkanı olarak bunu kendisinin yapmasından da hicap duyuyorum."DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI
2022-01-10 16:39:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde “Rant” tartışması İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse: “Bir yıldan beri o komisyonda ne kadar zengin iş adamı var, ne kadar rantçı var, bütün her şey geçiyor, bizim İmamoğlu halkının yararına, esnafın yararına olan bir madde bekliyor” Karakese’nin sözünü kesen MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ yerinden müdahale ederek, “Başkanım bu nasıl bir konuşma ya?” dedi
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde “Rant” ...
Yardım gönüllüsü işadamı Sever Okur: “1 milyon çocuğa ulaştık”
YEREL HABERLER Yardım gönüllüsü işadamı Sever Okur: “1 milyon çocuğa ...
Karslıoğlu: “Ekonominin lokomotifi olan sektörün sorunları ele alınmalıdır”
YEREL HABERLER Karslıoğlu: “Ekonominin lokomotifi olan sektörün ...
Adana’da yazlık evden 100 bin TL’lik eşya çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Adana’da yazlık evden 100 bin TL’lik eşya çalan ...
Taylancı; "Tüm Adanalıları Galatasaray maçına bekliyoruz" Adana İdman Yurdu Spor Kulübü Galatasaray'ı yenerek liderliğini devam ettirmek istiyor
YEREL HABERLER Taylancı; "Tüm Adanalıları Galatasaray maçına ...
Karda mahsur kalan ambulansı köylüler traktörle çekerek yaralıya ulaştırdı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan ambulansı köylüler traktörle ...
Adana’da 138,5 litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da 138,5 litre sahte alkol ele geçirildi
Vali Elban, gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER Vali Elban, gazetecilerle buluştu
Gençlere spor salonu sokağa asfalt Akdeniz Mahallesi Kapalı Spor Salonu’nun yolu asfaltlandı
YEREL HABERLER Gençlere spor salonu sokağa asfalt Akdeniz Mahallesi ...
Dt. Değişmiş: “Süt dişi çıktığı andan itibaren dişler mutlaka temizlenmelidir”
YEREL HABERLER Dt. Değişmiş: “Süt dişi çıktığı andan itibaren dişler ...
 `Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinde anne karnındaki bebek de ölebiliyor´
YEREL HABERLER  `Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinde anne ...
Eşinin kardeşini bıçaklayınca darbedilen polis memuru, serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Eşinin kardeşini bıçaklayınca darbedilen polis ...
Eşinin kardeşini bıçaklayınca darbedilen polis memuru, serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Eşinin kardeşini bıçaklayınca darbedilen polis ...
Adana´da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Kozan’da “Bayrak Şehir Adana ve Kahraman Kozan" konferansı
YEREL HABERLER Kozan’da “Bayrak Şehir Adana ve Kahraman Kozan" ...
Eşine şiddet uygulayan kocaya linç girişimi görüntüleri ortaya çıktı Adana’da boşanma aşamasındaki eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma alan ve kayınbabasının evini basıp kayınbiraderini bıçakla yaralayan şahsa linç girişimi görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Eşine şiddet uygulayan kocaya linç girişimi ...
27 torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER 27 torbacı tutuklandı
Kargo ile sigara kaçakçılığına polis engeli Adana polisi yaptığı operasyonda bir iş yerinde ve kargo şubesinde 8 bin 940 paket kaçak sigara, 212 kilo kaçak nargile tütünü, 26 kaçak cep telefonu ve bin 824 kaçak cinsel ürün ele geçirdi
YEREL HABERLER Kargo ile sigara kaçakçılığına polis engeli Adana ...
Kozan'da “Kadına Taciz ve Kadına Şiddet” semineri
YEREL HABERLER Kozan'da “Kadına Taciz ve Kadına Şiddet” semineri
Devlet eliyle suyla buluşan topraklar, ihraçlık çilek yatırımını getirdi
YEREL HABERLER Devlet eliyle suyla buluşan topraklar, ihraçlık çilek ...
Çocuk hırsız ortalığı birbirine kattı Adana’da marketten 1 paket mendil çalan çocuk hırsıza dayak Kimisi vurdu, kimisi de ‘Çocuğa vurulur mu’ diyerek tepki gösterdi
YEREL HABERLER Çocuk hırsız ortalığı birbirine kattı Adana’da ...
Öğrencileri sosyal bilgiler öğretmeni tıraş ediyor Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yatılı ortaokulda okuyan öğrencileri, harçlıkları cebinde kalsın diye sosyal bilgiler öğretmeni tıraş ediyor
YEREL HABERLER Öğrencileri sosyal bilgiler öğretmeni tıraş ...
Kozanlı güreşçi Nazmiye Türkiye 3.sü oldu
YEREL HABERLER Kozanlı güreşçi Nazmiye Türkiye 3.sü oldu
Alkolden ehliyetini kaptıran alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı
YEREL HABERLER Alkolden ehliyetini kaptıran alkollü sürücü, polisten ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.