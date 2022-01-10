İnşaatta düşen küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı



Gülşah ÖZGEN/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde oyun oynadığı inşaat alanında düşen 8 yaşındaki Seçil Su Çatal'ın boğazından giren demir çubuk ağzından çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan küçük kız, boğazındaki demir çubukla hastaneye götürüldü. Ameliyatla demir parça çıkartılan küçük kızı, yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.

Olay dün 17.30'da Ceyhan ilçesindeki İmranlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yanındaki inşaatta oynayan Seçil Su Çatal, demir çubuğun üzerine düştü. Boğazından giren demir çubuk küçük kızın ağzından çıktı. Ağır yaralanan Seçil için ihbar üzerine olay yerine ambulans ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Demir çubuğu kesen itfaiye ekipleri boğazındaki parça ile Seçil Su Çatal'ı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından Çatal, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyat edilen küçük kızın boğazına saplanan demir çıkartıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren küçük kızın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Gülşah ÖZGEN

2022-01-10 17:42:09



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