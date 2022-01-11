Adana'da sağanak yağış hayatı etkiledi, minibüs su dolu çukura düştü (2)



ARAÇLAR YOLDA KALDI

Adana'da 2 gündür etkili olan ve gece boyu devam eden sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Bazı cadde ve sokaklarda araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Sabaha karşı sağanak etkisini azaltırken, işe gitmek için araçları ile yola çıkanlar göle dönen yollarda güçlük çekti. Bazı sürücüler su birikintilerinden geçmeyi başarırken, bazılarının araçları arızalandı. Sürücülerin yardım istemesi ile arızalanan araçlar, çekicilerle yoldan kaldırıldı. Kent genelinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, su basan ev ve yollarda çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2022-01-11 08:58:17



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