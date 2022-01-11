ÇÜ Balcalı Hastanesi Algoloji Kliniği akredite oldu

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Algoloji Kliniği Türk AlgolojiAğrı Derneği tarafından gerekli yeterlilik koşullarının sağlaması sonucu akredite olmaya hak kazandı.

1985 yılında diğer kliniklerden istek ve konsültasyonlar ile başlayan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Algoloji Kliniği daha sonra 1987 yılında Prof. Dr. Abdulkadir Geylan Işık tarafından ameliyathane içinde sekreterlik ile birlikte iki muayene ve girişim odasını içeren bağımsız bir algoloji polikliniği olarak hizmetlerine devam etti.

İleriki zamanda ise doğrudan hasta kabulüne başlayan kliniğe 1992 yılında Prof. Dr. Hayri Özbek katıldı ve 1994'te Algoloji Bilim Dalı kuruldu. Klinik 2014 yılından itibaren yandal eğitimi vermeye başladı.

Klinikte ayrıca Dr. Sinan Pektaş, Uzm. Dr. Fırat Ulutatar, yandal eğitimlerini tamamlayarak algoloji uzmanı oldu. Bilim Dalında Arş. Gör. Uzm. Dr. Çağatay Küçükbingöz ve Arş. Gör. Uzm. Dr. Tamer Bayram da hizmet veriyor.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hayri Özbek sadece Adana’nın değil bölgenin en önemli ağrı merkezlerinden biri olduklarını dikkat çekerek, bu konuda kendilerine başvuran hastaların aldıkları hizmetten son derece memnun olduklarının altını çizdi.

Özbek, Bilim Dalı olarak gerekli yeterlilik koşullarını sağladıktan sonra Türk AlgolojiAğrı Derneği tarafından akredite olmaya hak kazandıklarının vurgulayarak bu önemli başarıda katkısı olan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.