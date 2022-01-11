Adana'da 4 DEAŞ şüphelisi adliyede

Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'ın 'Yamaçlı Grubu'nda faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın tutuklu sözde emiri Mahmut Özden'in kurduğu 'Yamaçlı Grubu'nda faaliyet gösterdikleri ileri sürülen 7 kişiyi tespit etti. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından ekipler, 7 Ocak'ta sabah saatlerinde harekete geçti. Özel harekat ekiplerinin desteği ile 7 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-01-11 10:13:42
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