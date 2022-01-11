Veteriner hekim darp şüphelisi: İlk o vurdu, eşime küfretti



Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA´da veteriner hekim Osman Teker´i (35) cop ve su ısıtıcısıyla darbettiği iddia edilen Ali Yosun (43) kavgayı veterinerin başlattığını ve kendisinin darbedildiğini ileri sürdü. Yosun, "Eşime küfredildi, yumruklandım. Pişman değilim, hakkımı hukuki olarak arayacağım. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

Olay, 7 Ocak akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki Osman Teker'e ait veteriner kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, Terrier cinsi köpeğinin karma aşısını yaptırmak için kliniğe gelen Ali Yosun, fazla ücret istendiği için sinirlendi. Teker ile Yosun arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Başından yaralanan Teker, Yosun hakkında şikayetçi oldu. Veteriner Teker, Yosun´un kendisini cop ve su ısıtıcısıyla darbettiğini iddia etti. Gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Yosun ise kavgayı kendisinin başlatmadığını, ilk yumruğun Teker tarafından atıldığını öne sürdü.

'ELİMDEKİ COP DEĞİL SU BORUSUYDU'

Köpeğini olaydan önce de aynı kliniğe 4 kez götürdüğünü ve böyle bir sorunla karşılaşmadığını kaydeden Yosun, o gün aşının fiyatının yüksek olduğunu öğrenince buna itiraz ettiğini anlattı. İtirazı üzerine Teker ile diyaloğa girdiğini belirten Yosun, "Başka yerlerde aşının 100 lira olduğunu söyledim. Bana eşimin yanında 'sen yalan söylüyorsun' dedi. 'Ayıp ediyorsunuz' deyince hakaret edip yumruk attı. Kafamdan, yüzümden ve bacağımdan darbe aldım. Ben de karşılık verdim. Kliniğin camları ise o anki karmaşadan dolayı kırıldı. Eşime küfredince su ısıtıcısıyla vurdum. Fakat söylendiği gibi diğer elimdeki cop değil su borusuydu. Olay sonrası darp raporu aldım. Karşı taraf haklı çıkmaya çalışıyor. Eşime küfredildi, yumruklandım. Pişman değilim, hakkımı hukuki olarak arayacağım. Sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

2022-01-11 11:12:50



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