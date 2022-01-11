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Kocaispir: "Yüreğirimizi, hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz"

İHA

Kocaispir: "Yüreğirimizi, hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçe genelinde incelemelerine ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Kışla Mahallesi’ne giderek vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Kocaispir, “Yüreğirimizi, hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz” dedi.
Başkan Kocaispir, Yüreğir’de yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çalışmaları incelemek amacıyla ilçeyi ilmek ilmek dokuyor. Her hafta farklı bir mahallede Cuma namazını eda eden Başkan Kocaispir, ziyaret ettiği mahallelerde kanaat önderleri ile buluşuyor, yaşlı, hasta ve engeli bireylerin evlerine misafir oluyor. Mahalle sakinleri ile buluşan Başkan Kocaispir, vatandaşların talep ve önerilerini alıyor, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi veriyor.
Kışla Baraj Camii’nde Nebi Konur’un çay ocağında mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Kocaispir, vatandaşları tek tek dinledi. Talep ve önerileri not alan Başkan Kocaispir, devam eden çalışmalar ve yeni projelerle ilgili mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Hizmetlerinde katılımcılığı esas aldıklarını her seferinde vurgulayan Kocaispir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri de katılımcı belediyecilik olmuştur. Yaptığımız çalışmalar hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleşirken, hayata geçirdiğimiz projelerde de yine hemşehrilerimizin görüşlerini alıyoruz. Yüreğir’imizi birlikte yönetiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kışla Mahallesi’nin kanaat önderlerinden Ahmet Can’ı ziyaret eden Başkan Kocaispir, AK Parti eski il yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Ulu ve eski meclis üyesi Hasan Özdemir’in de evine misafir oldu. Necmettin Gülsoy ve görme engelli Nurettin Özcan’ı da evlerinde ziyaret eden Başkan Kocaispir, engelli Mahmut Cankurt’a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Köprülü Spor Teknik Direktörü Osman Şeker’in ailesine hoş geldin bebek ziyareti gerçekleştirerek sevinçlerine ortak olan Başkan Kocaispir, ailenin neşe kaynağı minik Tutku Zehra ile yakından ilgilendi.
Başkan Kocaispir’e ziyaretlerinde ilgili kurum müdürleri ve meclis üyesi Ünal Şahbazoğlu eşlik etti.

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