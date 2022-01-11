Adana'da tarım arazileri su altında kaldı

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Nuri PİREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle bazı ilçelerdeki tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte 2 gündür etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki bazı cadde ve sokakların yanı sıra Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Karataş ilçelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Çiftçiler ve belediye ekipleri, tarlalardaki suların tahliyesi için çalışma başlattı. Zarar tespitinin, sular çekildikten sonra yapılacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2022-01-11 16:47:30



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