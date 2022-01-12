Minibüsün çarptığı kişi öldü

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) ADANA'da yolda yürüdüğü sırada minibüs çarpan Nihat Sipki (57), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi Üçok Damgalı Höyüğü Yolu'nda meydana geldi. Fırında çalışan ve ekmek dağıtımı yapan Poyraz Y.'nin kullandığı 34 FY 8247 plakalı minibüs, yolda yürüyen Nihat Sipki'ye çarptı. Sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrole, minibüsün çarpmasıyla yaklaşık 10 metre uzağa savrulan Sipki'nin öldüğü belirlendi. İncelemelerin ardından Sipki'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü Poyraz Y.'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

DHA-Genel Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2022-01-12 06:50:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.